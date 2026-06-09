Una sonriente Delcy Rodríguez contrastó con un serio Erdogan

Parecía una especie de matrimonio obligado: por un lado, una presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, sonriente; y por otro, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, más serio que un fiscal de tránsito en una carretera del interior del país.

La cita, que no figuraba en la agenda original de Rodríguez, se produjo al término de una visita de cinco días a India centrada en la reactivación de las exportaciones de petróleo.

El encuentro concluyó con un acuerdo para celebrar en noviembre (el mismo mes cuando se harán las elecciones de medio término en Estados Unidos) la V Comisión Mixta de Cooperación entre ambos países, pero esta vez en Venezuela, acompañada de una feria con presencia de empresas turcas.

“Hemos acordado que en el mes de noviembre se realizará la V Comisión Mixta entre nuestros países, en Venezuela, además de la feria internacional, donde recibiremos empresas de Turquía”, declaró Rodríguez al canal Venezolana de Televisión (VTV).

El objetivo principal de la reunión se enfocó en ampliar el intercambio bilateral a 3000 millones de dólares, que incluye además de crudo, minería, transporte aéreo y agroindustria.

Turquía importó de Venezuela 251 millones de dólares en bienes durante 2025, mientras sus exportaciones hacia Caracas sumaron 197 millones, apenas la sexta parte de la meta trazada.

El vínculo entre Turquía y Venezuela se estrechó tras el fallido golpe de Estado en Turquía en julio de 2016, cuando el actualmente encarcelado en Nueva York, Nicolás Maduro fue uno de los primeros líderes en expresar su respaldo a Erdogan.

La visita a Estambul fue la segunda escala de una gira que comenzó en India, donde Rodríguez se reunió con el primer ministro Narendra Modi el 4 de junio.

Según datos de la consultora Kepler, luego de la flexibilización de las sanciones estadounidenses, India reactivó sus compras de petróleo venezolano y Venezuela se convirtió en mayo en el cuarto mayor proveedor petrolero de ese país, solo por detrás de Rusia, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país