“Pura paja”: La perla de Diosdado sobre posible negociación de Delcy con MCM

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, aseguró que no está planteada una negociación con la oposición, y “menos” con la nobel de la paz María Corina Machado.

En la acostumbrada rueda de prensa semanal del partido, Cabello insistió en que “no ha habido ninguna reunión en ninguna parte del mundo” de la mandataria encargada con el aval de los Estados Unidos, Delcy Rodríguez, con ningún personaje “parecido” de la oposición.

#8Jun #Gobiernopic.twitter.com/cX9TQ7yyIt

Diosdado Cabello descarta negociación entre el Gobierno con María Corina Machado: "Con ellos no está planteado nada y con ella menos".



"Ellos están planteando sus mentiras (…) pura paja, son ellos dándose esperanzas", afirmó. -… — Reporte Ya (@ReporteYa) June 8, 2026

El también ministro de Interior, Justicia y Paz, lanzó varias perlas sobre Machado y los dirigentes de oposición que llevan años viviendo en el exterior.

A continuación las perlitas más vulgares de Diosdado Cabello:

A María Corina

Respecto a las versiones sobre una eventual negociación entre el chavismo y Machado, el dirigente político aseguró que “Eso es pura paja, son camiones y camiones de paja. Ellos llegan y se montan su propio cuento, que se reunieron, pura paja”.

El número dos del chavismo reiteró que “no está planteada una negociación con la oposición mayoritaria, y menos con ella”, refiriéndose a María Corina Machado.

“No ha habido ninguna reunión en ninguna parte del mundo de la mandataria encargada con ningún personaje parecido” y es que “ellos (los opositores) no están en condiciones de poner condiciones en este país”, expresó Cabello.

“Opositores extremistas”

Diosdado Cabello aseguró que en Venezuela “no hay persecución política contra nadie”.

Sobre los dirigentes de oposición que han retornado al país, aseguró que estos solo regresaron a Venezuela para visitar a sus familiares. Además, añadió que supuestamente la mayoría de esto se habrían devuelto al país en el quje actualmente residen.

Con referencia al mismo tema, agregó que (ellos) “se fueron de aquí, de Venezuela, a disfrutar la plata que se robaron. Fue tanta la plata que les permitió vivir siete, ocho años en el extranjero sin regresar a Venezuela”.

El ministro sumó que los dirigentes de oposición son flojos: “Esos nunca en su vida han trabajado, jamás. Su dedicación exclusiva es a la flojera y ver cómo siguen robando dinero a los venezolanos”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

