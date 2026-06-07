La Red Verde de Caracas pidió a la Defensoría del Pueblo iniciar una investigación por los graves daños ambientales que asociaron al proyecto inconcluso de la Autopista Circunvalación Sur. Responsabilizan de estos hechos al exalcalde del municipio Libertador, Jorge Rodriguez, actual presidente de la Asamblea Nacional.

La obra contemplaba construir aproximadamente 32,5 kilómetros de vialidad, 12 distribuidores, ocho túneles y 15 viaductos para conectar la parroquia El Valle, desde La Rinconada, con la parroquia Caricuao entre las UD-5 y UD-6.

El coordinador de la ONG, José Gregorio Ochoa, expresó que este megaproyecto se anunció durante la gestión de Rodríguez como alcalde (entre 2008 y 2017), pero nunca lo culminaron.

También recordó que otros responsables de su ejecución fueron el entonces ministerio de Transporte, Haiman El Troudi, y la empresa contratista Consorcio Circunvalación Sur, representada por el ingeniero Salvatierra.

Ochoa afirmó que la obra habría sido iniciada sin los estudios técnicos indispensables, entre ellos estudios de suelo, impacto ambiental y factibilidad vial. Pese a haber destinado importantes recursos financieros para el inicio de los trabajos, el avance físico de la obra fue mínimo y generó presuntas pérdidas patrimoniales para la nación.

Bs. 95.000.000 para el inicio del proyecto de ingeniería de la Autopista Circunvalación Sur de la Gran Caracas. pic.twitter.com/4ybe00SJZT — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) August 13, 2013

Daños ambientales

“El proyecto ocasionó la tala de aproximadamente 500 hectáreas de vegetación, afectando significativamente al Parque Metropolitano Vicente Emilio Sojo, área protegida creada mediante decreto presidencial y con una superficie de 1.134 hectáreas”, precisó.

El exconcejal de Caracas consideró que los daños ocasionados revisten especial gravedad debido a su impacto sobre los ecosistemas locales y exige que las autoridades competentes determinen las responsabilidades administrativas, civiles y penales correspondientes, de conformidad con la Ley Orgánica del Ambiente, la Ley Penal del Ambiente y demás normativas vigentes.

Aseguró que existe una grave afectación de áreas cercanas a comunidades vecinas, deforestación y pérdida de cobertura vegetal. Además de un impacto ambiental sobre el Parque Metropolitano Vicente Emilio Sojo, posible contaminación de aguas subterráneas, alteración y desplazamiento de especies de fauna silvestre. También mencionó la degradación y erosión de los suelos debido a excavaciones, cortes de terreno y apertura de accesos, sin procesos adecuados de recuperación ambiental e incremento de sedimentos en quebradas y sistemas de drenaje.

La Red Verde de Caracas informó que acudirá ante el Ministerio Público, así como ante instancias nacionales e internacionales competentes, con el propósito de solicitar investigaciones que permitan establecer las responsabilidades a que haya lugar y promover la reparación de los daños ambientales denunciados.

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