“Inicio de una política de silenciamiento”: Se cumplen 19 años del cierre de RCTV

Este miércoles, 27 de mayo, se cumplen 19 años del cierre de Radio Caracas Televisión (RCTV), un hito que marcó el inicio de una política de silenciamiento y censura contra los medios de comunicación venezolanos, según críticos y defensores de la libertad de expresión.

En 2007, el Gobierno de Hugo Chávez decidió no renovar la concesión de RCTV, uno de los canales con mayor audiencia del país. Chávez acusaba al canal de apoyar el “golpe de Estado” del año 2002, hechos calificados por la entonces Corte Suprema de Justicia como un “vacío de poder” y por los que terminó brevemente del poder. La medida fue calificada por organizaciones de prensa, opositores y observadores internacionales como “un golpe a la libertad de expresión”.

A pesar de las movilizaciones, protestas y campañas nacionales e internacionales para evitar que la planta saliera del aire, a las 11:59 p.m. de aquel 27 de mayo el canal emitió su emotiva despedida cantando el Himno Nacional con la presencia de artistas, técnicos y personalidades frente a las cámaras.

Justo a la medianoche, la señal de la planta televisiva pionera de Venezuela se apagó tras 53 años al aire. Minutos después del cese, el chavismo utilizó los equipos y la infraestructura de transmisión de RCTV para dar inicio a las emisiones de la nueva televisora estatal, la Televisora Venezolana Social (TVES). En minutos posteriores, se proyectó un video grabado previamente en el que el Gustavo Dudamel dirigía a la Orquesta Sinfónica y los Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela interpretando el Gloria al Bravo Pueblo.

El cierre de RCTV dejó huellas concretas: periodistas desplazados, audiencias fragmentadas y una sensación persistente de vulnerabilidad entre medios críticos. La fecha permanece indeleble en la memoria de todos los venezolanos y todos los años, medios de comunicación y ONG recuerdan el hecho.

19 años sin señal

El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) publicó un post recordando que hace 19 años el cierre de RCTV transformó el mapa de medios en Venezuela. “No fue un trámite, sino el inicio de una política de silenciamiento”, expresó el CNP.

El Colegio Nacional de Periodistas también destacó que, en el presente, la censura mutó al bloqueo digital, “pero el compromiso con la verdad sigue intacto”.

#27May Hace 19 años el cierre de RCTV transformó el mapa de medios en Venezuela. Desde @CNPCaracas recordamos que no fue un trámite, sino el inicio de una política de silenciamiento.



Hoy la censura mutó al bloqueo digital, pero el compromiso con la verdad sigue intacto. pic.twitter.com/IYVrnVFSoH — CNP Caracas (@CNPCaracas) May 27, 2026

La puerta a la autocensura

La ONG Un Mundo Sin Mordaza también se pronunció a propósito de cumplirse un año más del cierre de la televisora y señaló a través de su cuenta en X que con el cierre de RCTV el espectro televisivo no solo perdió telenovelas, noticieros e íconos culturales arraigados en el corazón de los ciudadanos, sino que “abrió la puerta a algo mucho peor: la autocensura y el miedo generalizado a denunciar e incomodar al poder”.

Un Mundo Sin Mordaza resaltó que a pesar de las constantes amenazas, el periodismo independiente y los ciudadanos siguen empeñados en alzar la voz para visibilizar las injusticias del país.

Hace 19 años el régimen apagó las pantallas de RCTV, un golpe devastador que marcó el inicio del declive visible de la libertad de expresión en Venezuela.



Con su cierre, el espectro televisivo no solo perdió telenovelas, noticieros e íconos culturales arraigados en el corazón… pic.twitter.com/fHJbCfLQWN — Un Mundo Sin Mordaza (@Sinmordaza) May 27, 2026

Lo que perdimos

Por su parte, la organización Medianálisis explicó tres realidades que ocurrieron con el cierre de RCTV y recalcó que las consecuencias de aquel 27 de mayo en el ecosistema de medios venezolano siguen estando muy presentes.

La primera realidad que expuso Medianálisis con la no renovación de la concesión al canal es que el ciudadano perdió su derecho a elegir qué ver y a contrastar la realidad, una situación que luego se refrendó con la venta y cambio editorial de Globovisión.

Otra consecuencia de la la salida del aire de RCTV (2007), la censura a su señal internacional (2010) y la clausura de su web (2012) fue que cientos de profesionales debieron migrar o reinventarse. El CNP estima que cerca de 4000 comunicadores venezolanos se han ido del país por falta de oportunidades laborales.

Sin embargo, destaca la organización es que a pesar de que se apagaron las pantallas tradicionales, no han podido apagar el compromiso de los periodistas que hoy, desde cualquier trinchera digital o espacio de investigación, siguen informando. “La pantalla quedó en negro, pero el periodismo sigue iluminando”, expresaron.

🧵 ¿Qué perdimos realmente cuando se apagó la pantalla de RCTV?



A 19 años del cierre de su señal abierta, las consecuencias de aquel 27 de mayo en el ecosistema de medios venezolano siguen estando muy presentes.



Abrimos hilo con 3 realidades profundas 👇 pic.twitter.com/fAcrNLhWpq — Medianálisis (@Medianalisis) May 27, 2026

Hoy hace 19 años fue el cierre de trasmisiones de radio caracas television @rctv canal 2 su ultimo programa emitido fue un amigo es para siempre y despues del himno nacional dio paso a @TvesSonrie que inicio 20 minutos despues @TopTTvenezuela @Eleana_G @1oskarconk pic.twitter.com/SpX085NI4F — La Tele vzla (@tele_vzla) May 27, 2026

La ONG Espacio Público recordó que RCTV salió del aire pese a las solicitudes de sus directivos ante el Ejecutivo para que recapacitara en su medida. El gobierno también ignoró el reclamo de la ciudadanía, que alzó la voz en las calles una ola de manifestaciones pacíficas que no tuvieron fruto.

Otros canales nacionales como Globovisión, Televen y Venevisión se sumaron a RCTV dividiendo sus pantallas para informar lo que ocurría. Sin embargo, esto resultó una sentencia directa por parte de Chávez y una clara advertencia para los demás medios de comunicación.

Tiempo después, el canal Globovisión fue vendido al Estado, mientras que Televen y Venevisión cambiaron o suavizaron la crítica al gobierno en sus líneas editoriales para evitar consecuencias como la de RCTV, con lo que los principales canales de televisión no informaron o informaban a medios sobre episodios cruciales de la crisis venezolana, como las protestas de 2014 y 2017, los fallecidos en estas manifestaciones, las distintas oleadas de persecución, represión y presos políticos, la escasez de alimentos, las consecuencias de la emergencia humanitaria compleja en todos los sectores, la crisis política de 2019, la pandemia del covid-19, primarias opositoras de 2022 y presidenciales de 2024, entre otros temas de interés nacional.

En dos décadas del chavismo se ha registrado el cierre de al menos 423 medios de comunicación: 330 emisoras de radio, 87 medios impresos, 19 canales de televisión. El pasado 17 de mayo, en el marco del Día Mundial del Internet, VE sin Filtro recordó que en Venezuela la búsqueda de información es un “desafío”, pues se mantienen más de 200 dominios bloqueados bajo criterios completamente arbitrarios.

La peor parte de esta ofensiva institucional se la lleva la prensa libre. El proyecto y programa de la ONG venezolana Conexión Segura y Libre denunció que la censura apunta directamente contra el ejercicio periodístico, y que más de 60 medios de comunicación digitales siguen bloqueados, una lista que incluye portales de noticias nacionales, regionales e internacionales y entre los que se encuentra Runrun.es, bloqueado inicialmente en Venezuela el 15 de mayo de 2020 por órdenes de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).

La medida contra Runrun.es fue ejecutada en su momento por los principales proveedores de internet, incluyendo Cantv y la empresa privada Inter y luego, en julio de 2024, el medio sufrió una escalada en las restricciones de acceso en la víspera de las elecciones presidenciales del 28 de julio, cuando operadoras como Digitel, NetUno, Airtek y Movistar aplicaron nuevos bloqueos a su dominio.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

