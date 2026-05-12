El Mañanero del 12 de mayo: ONU cuestionó a Gobierno venezolano por desaparición y muerte de Quero

¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este martes, 12 de mayo, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El primer sorbo

Por la desaparición forzada de Víctor Hugo Quero Navas y su posterior fallecimiento bajo custodia, el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) cuestionó al Gobierno venezolano.

Recién salido del horno: otras noticias

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Dólar/ Euro BCV

La perla

“Por lo tanto, no veo por qué para el caso de España sería algo diferente”, dijo El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, sobre el posible viaje de Delcy Rodríguez a europa para la Cumbre Iberoamericana en noviembre

Lo que rompe en redes

María Corina Machado le dijo a la periodista Christiane Amanpour en CNN que volverá al país “lo más pronto posible”, cuando la seguridad lo permita.

Venezuelan Nobel Peace Prize laureate @MariaCorinaYA has been out of her country since she made it to Oslo last December. She has vowed to return, and tells me it will be “as soon as possible,” when security allows. pic.twitter.com/70yKi0NUL0 — Christiane Amanpour (@amanpour) May 11, 2026

Azuquita pa’l café

Owen Cooper, el niño de la exitosa serie de Netflix, “Adolescencia”, tiene 16 años y es más alto que todos sus compañeros de reparto.

La ñapa (recomendamos…)

Este jueves 14 de mayo llega a las salas de cine la película de Universal Pictures, Obsesión. “Ten cuidado con lo que deseas”.