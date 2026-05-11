Grupo de Trabajo de la ONU cuestiona al gobierno por caso Quero y pide investigación y justicia

El Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de las Naciones Unidas cuestionó al Gobierno venezolano por la desaparición forzada de Víctor Hugo Quero Navas y su posterior fallecimiento bajo custodia. El organismo instó al Estado a “iniciar una investigación pronta, efectiva e independiente sobre los hechos”.

“La desaparición del Sr. Víctor Hugo Quero Navas y su posterior muerte bajo custodia deben ser objeto de una investigación pronta, exhaustiva, independiente e imparcial. Dicha investigación debe incluir la realización de pruebas forenses independientes, la adecuada identificación del cuerpo y su restitución digna a la familia”, afirmó el Grupo de Trabajo.

El Grupo de Trabajo expresó que resulta “profundamente preocupante” que las autoridades, pese a tener conocimiento desde hace tiempo de la búsqueda emprendida por la madre del Sr. Quero Navas, no hayan proporcionado esta información sino meses después de su fallecimiento, y únicamente a través de un comunicado público.

“El hecho de que las autoridades tuvieran conocimiento de la búsqueda emprendida por la madre y, aun así, no le permitieran verle, ni le informaran sobre su fallecimiento, resulta grave y doloroso”, recalcó el organismo.

Contradicciones oficiales

Según la información recibida, tras su detención en enero de 2025, familiares de Quero Navas habrían acudido reiterada y periódicamente ante distintas autoridades competentes para solicitar información sobre su suerte y paradero, sin obtener respuesta ni acceso a comunicación con él.

El Grupo de Trabajo transmitió el caso al Gobierno de Venezuela en el marco de su mandato humanitario el 31 de marzo de 2025, sin haber recibido respuesta de las autoridades. Posteriormente, el 7 de mayo de 2026, las autoridades venezolanas emitieron un comunicado público en el que señalaron que el Sr. Víctor Hugo Quero Navas habría sido detenido el 3 de enero de 2025 y recluido en el Internado Judicial Rodeo I.

Asimismo, indicaron que no se habrían registrado visitas ni identificado familiares, pese a que existía una campaña pública, a nivel nacional, impulsada por sus allegados para localizarlo e identificarlo.

Para el Grupo de Trabajo, resulta “profundamente preocupante” que las autoridades no informaran a la familia, pese a conocer desde hace tiempo la búsqueda emprendida por la madre del detenido. La información se divulgó únicamente a través de un comunicado público, meses después del fallecimiento.

Además, el organismo señaló que posee un Acta de Comparecencia de la Defensoría Pública, fechada el 24 de octubre de 2025, en la que se informó a la familia que Quero Navas se encontraba en Rodeo I. Sin embargo, su paradero nunca pudo ser confirmado debido a la negativa de los guardias, y tampoco se notificó su muerte.

“Las contradicciones entre la información oficial difundida recientemente y el Acta de Comparecencia requieren ser esclarecidas, particularmente en lo relativo a la fecha real del fallecimiento. También preocupa la independencia judicial y la autonomía de la fiscalía”, advirtió el Grupo.

“Sufrimiento profundo”

El Grupo de Trabajo expresó que el caso de Quero Navas ilustra el profundo sufrimiento que enfrentan las familias cuando las autoridades ocultan la suerte y el paradero de una persona desaparecida.

“El hecho de que las autoridades tuvieran conocimiento de la búsqueda emprendida por la madre y, aun así, no le permitieran verle, ni le informaran sobre su fallecimiento, resulta grave y doloroso”.

La organización subrayó que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar el derecho a la verdad, asegurar la rendición de cuentas y poner fin a la práctica de las desapariciones forzadas.

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