FMV pide a EE.UU activar mecanismo de veedurías para rastrear medicamentos enviados

El presidente de la Federación Médica Venezolana (FMV), Douglas León Natera, solicitó al embajador de Estados Unidos en Caracas, John Barrett, una investigación sobre el destino de un cargamento de 71 toneladas de medicinas enviado por el gobierno estadounidense.

La petición fue entregada mediante un documento de dos páginas durante un encuentro bilateral celebrado el pasado jueves 7 de mayo.

El texto, respaldado también por el secretario general de la FMV, Rafael Belmonte, insta a la administración del presidente Donald Trump a intermediar en la búsqueda de soluciones a la crisis humanitaria que afecta al sector salud en Venezuela.

La FMV solicita “esclarecer el destino y paradero del cargamento enviado por Estados Unidos en febrero pasado, que a la fecha no ha llegado a los hospitales”.

Ante la opacidad en la distribución de los insumos, el gremio médico venezolano planteó formalmente a la delegación diplomática la necesidad de “gestionar mecanismos de veedurías”.

El objetivo es garantizar que la asistencia humanitaria llegue de forma directa a los pacientes y establecer, paralelamente, un canal de dotación permanente y frecuente para los centros asistenciales.

Además de las exigencias en materia de insumos, León Natera expuso la gravedad de la crisis salarial que atraviesa el sector profesional del país.

Aumento salarial y presos políticos

Calificó de “indignante” la remuneración actual del trabajador venezolano, la cual oscila entre los 3 y los 60 dólares mensuales, ingresos que impiden cubrir la canasta básica alimentaria.

En el plano político y de derechos humanos, el portavoz gremial exigió verbalmente ante el embajador Barrett la liberación de todos los presos políticos en el país, cuya cifra estimada se sitúa en 647 personas.

El dirigente médico urgió de manera particular las excarcelaciones de los galenos José Villegas Jiménez y Tony Espinoza.

Por su parte, el embajador John Barrett se comprometió a procesar y tramitar cada una de las denuncias presentadas por la representación de la FMV ante las instancias correspondientes de su gobierno.

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