Trump repite que Venezuela será el Estado 51 de Estados Unidos y Delcy responde: “Jamás”

El presidente de Estados Unidos lo volvió a hacer, el mandatario republicano Donald Trump insistió en que Venezuela debería convertirse en el estado 51 de su país.

Esta vez el comentario se lo hizo al periodista de la cadena Fox, John Roberts, a quien le dijo que de Venezuela adherirse a Estados Unidos, el país del Tio Sam tendría “40 billones de dólares en petróleo”.

Trump, quien dijo el pasado miércoles 6 de mayo que los venezolanos “estaban bailando en las calles” por los beneficios que le ha reportado a la sociedad civil el intercambio petrolero con Estados Unidos, sentenció (en tono de broma) que no descarta lanzarse a presidente de Venezuela.

A pesar de estar en La Haya, supuestamente defendiendo el Esequibo. La presidenta encargada bajo la tutela de la administración de la Casa Blanca, Delcy Rodríguez, salió al paso a tal insinuación.

“Eso no está previsto, jamás estaría previsto, porque si algo tenemos los venezolanos es que amamos nuestro proceso de independencia”, dijo Rodríguez desde los Países Bajos.

La presidenta interina insistió en la cooperación que ha existido con Washington luego de la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, el pasado 3 de enero.

Destacó que Venezuela cuenta además con una de las reservas de crudo más grandes del mundo.

Publicada a finales de abril, una proyección económica de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre Venezuela, pronostica que el país puede obtener en 2026 más de 22.000 millones de dólares en ingresos por exportaciones petroleras, superando en más de 50% los 14.713 millones de dólares del año pasado.

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