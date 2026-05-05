TSJ ratificó como presidenta a quien avaló resultados del 28J 

¿Sorpresa otra vez? No pareciera, después de que un proceso que nombró al defensor a ultranza del régimen chavista, Larry Devoe, como fiscal general de la República en reemplazo de Tarek William Saab, ahora la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ratificó a Caryslia Beatriz Rodríguez como presidenta del máximo juzgado del país.

Además de dar un espaldarazo a Rodríguez, el TSJ anunció oficialmente la incorporación de magistrados suplentes que asumirán los cargos de quienes se jubilaron hace una semana.

Uno de los suplentes incorporados en reemplazo de Edgar Gavidia Rodríguez, ex uñado de Cilia Flores, fue Elias Bittar como primer vicepresidente del TSJ. Bittar fue uno de los magistrados que la Asamblea Nacional designó como principal de la Sala de Casación Social en 2022.

Bittar además presidirá la Sala de Casación Penal, acompañado de Eneida Alexandra Moreno Pérez como vicepresidenta y Edelio González como integrante principal.

La exrectora del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tania D Amelio fue nombrada segunda vicepresidenta del TSJ y además estará al frente de la Sala Constitucional. En esa sala fungirá como vicepresidenta, Lourdes Suárez Anderson, hermana del asesinado exfiscal Danilo Anderson, además de Michel Adriana Velásquez Grillet, Janett Córdova y Anabel Hernández.

La Sala Electoral, que avaló el resultado que nombró ganador a Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio de 2024, quedó intacta con la propia Caryslia Rodríguez al frente, Fanny Márquez Cordero como vicepresidenta e Inocencio Figueroa Arizaleta como miembro principal.

Mientras que Jaime Jesús Báez Jiménez quedó como presidente de la Sala Político Administrativa, Juan Pablo Torres como vicepresidente y Luis Emilio Rondón como integrante principal.

La Sala de Casación Penal, por su parte, tendrá como presidenta a Carmen Castro; Grisell López, quien era suplente de la Sala Electoral será ahora vicepresidenta y Eulalia Coromoto Guerrero, quien hacía lo propio en la Sala Político-Administrativa, fungirá como integrante de este espacio.

Emilio Antonio Ramos quedó al frente de la Sala de Casación Civil, José Luis Gutiérrez será su vicepresidente y Jacqueline Sosa aparece ahora como integrante principal.

Movida de mata: quítate tu para ponerme yo

En la cruzada por quitar de las instituciones públicas a fichas “fieles” a la pareja encarcelada en los Estados Unidos conformada por Maduro y Flores, la Asamblea Nacional controlada por el chavismo inició la escogencia del Comité de Postulaciones Judiciales. Se espera que el proceso cierre este martes 5 de mayo.

Al grupo de parlamentarios se le unirá una decena de supuestos miembros de la sociedad civil que escogerán a los próximos jueces de la República.

A finales de abril, trascendió de manera extraoficial que ocho magistrados, en su mayoría del círculo de Maduro y Flores, pasaron a jubilación, entre ellos Maikel Moreno y Edgar Gavidia Rodríguez.

También pasaron a jubilación los generales de la Fuerza Armada en calidad de retiro Henry Timaure y Juan Carlos Hidalgo, además de Malaquías Gil, Carmen Alves, Luis Fernando Damiani Bustillos y Elsa Gómez.

Al reformar la Ley Orgánica del TSJ en abril de 2022, la AN procuró la reducción de 32 a 20 magistrados.

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