Venezuela no reconoce la CIJ pero asistirá a sus audiencias por el Esequibo

La administración de Delcy Rodríguez informó que participará en las audiencias ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) con respecto al proceso interpuesto por Guyana sobre la Guayana Esequiba, a partir del 4 de mayo.

Señalaron que su asistencia a las audiencias no implica que reconocen la jurisdicción de la Corte ni su consentimiento sobre cualquier decisión que esta emane sobre el Esequibo, “manteniéndose fiel al mandato popular expresado en el referéndum del 3 de diciembre de 2023”.

El comunicado oficial, difundido por el canciller Yván Gil, recalcó que “la única vía legal y válida para resolver la controversia territorial” es el Acuerdo de Ginebra, de 1966, que establece que deben alcanzar un arreglo satisfactorio para ambas partes.

Días atrás, la disputa por el Esequibo experimentó un nuevo punto de tensión cuando la presidenta encargada Delcy Rodríguez utilizó un broche del mapa de Venezuela incluyendo el territorio en litigio durante una gira por diversos Estados miembros de la Comunidad del Caribe (Caricom).

La presidencia de Guyana lanzó un comunicado oficial a la jefatura de Caricom y manifestó su “grave preocupación” sobre que se usen plataformas regionales para promover reclamos territoriales.