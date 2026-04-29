El broche de Delcy que calentó el escenario previo al inicio de audiencias orales sobre el Esequibo

La disputa por el Esequibo alcanzó un nuevo punto de fricción tras la reciente gira de la presidenta encargada con el aval de Estados Unidos, por diversos Estados miembros de la Comunidad del Caribe (Caricom). ¿La razón? Un broche utilizado por Delcy Rodríguez en el que es representado el mapa de Venezuela incluyendo el territorio en litigio como parte de su geografía nacional.

Desde la presidencia de Guyana se remitió una comunicación oficial a la jefatura de Caricom, en la cual expresa una “grave preocupación” por el uso de plataformas regionales para la promoción de reclamos territoriales. El presidente Irfaan Ali argumentó:

“Ninguna acción, ya sea deliberada o inadvertida, debe crear la impresión de que las plataformas de la Comunidad pueden ser utilizadas para avanzar reclamos que ahora están ante la Corte Internacional de Justicia”.

CARICOM must be mindful of respect for Guyana’s territorial integrity and sovereignty pic.twitter.com/C667htGVdq — Robert M Persaud (@PersaudRobert) April 28, 2026

También se sumó el malestar de la ministra de Educación, Priya Manickchand, quien cuestionó la firmeza de los líderes de Barbados y Granada. “Los líderes de Caricom que afirman ser nuestros amigos y se benefician de esa amistad, mientras entretienen a otros amigos que están irrespetando completamente a Guyana al reclamar abiertamente dos tercios de mi país y luciendo eso en una pieza visible de joyería… me hace cuestionar nuestras amistades y los principios de estos líderes”, escribió en sus redes sociales.

La respuesta de Delcy

Desde la presidencia encargada -bajo la tutela de Donald Trump- no perdieron la oportunidad de responder. Delcy Rodríguez defendió que el uso de ese broche responde a una identidad histórica:

“Ustedes saben que ahora el presidente de Guyana anda con un escándalo porque yo uso siempre el pin con el mapa de Venezuela, con el único mapa que he conocido en mi vida. Ahora les molesta hasta como uno se viste… Yo le dije al canciller ‘bueno, diles si también van a venir a quemar los libros de historia porque los derechos de Venezuela sobre el Esequibo son históricos, son irrefutables'”.

#28Abr Presidenta (e) @delcyrodriguezv en relación a la lloradera de Irfaan Ali #MiMapa



"¿También van a venir a quemar los libros de historia de Venezuela?" #Esequibo #Guyana #Caricom pic.twitter.com/pNADb74num — Mi Mapa de Venezuela incluye nuestro Esequibo (@AntroCanal) April 29, 2026

Por su parte, el canciller Yván Gil criticó la queja del mandatario guyanés, señalando que ahora pretende “erigirse en árbitro y modisto hasta de la forma de vestir de otros jefes de Estado”

Gil sostuvo el mismo argumento que Rodríguez: “La prenda que hoy le obsesiona no es más que la expresión de una verdad histórica, validada con fuerza desde el Acuerdo de Ginebra de 1966, mucho antes de esta escenificación mediática”.

Sirviendo la mesa

Este intercambio de acusaciones se produce en un momento determinante, pues el inicio de las audiencias orales ante la Corte Internacional de Justicia sobre el Esequibo es el próximo 4 de mayo.

Estas audiencias se centrarán en el fondo de la controversia territorial. En esta etapa decisiva, los jueces escucharán los argumentos definitivos de Guyana y Venezuela para determinar quién posee la soberanía legal sobre este territorio de 160 000 kilómetros cuadrados.

El debate girará en torno a dos ejes jurídicos opuestos: Guyana solicitará a la Corte que ratifique la validez y el carácter vinculante del Laudo Arbitral de 1899, que fijó los límites actuales en favor de la entonces Guyana Británica.

Mientras que Venezuela pedirá mantener la vigencia del Acuerdo de Ginebra de 1966 bajo el argumento de que el Laudo de 1899 es “nulo e írrito” debido a un supuesto fraude procesal. El país sostiene que el Acuerdo de Ginebra es el único instrumento válido para alcanzar una solución práctica y satisfactoria para ambas partes.

El gobierno encargado de Venezuela presentará pruebas de que el territorio formaba parte de la Capitanía General de Venezuela desde 1777, mientras que Guyana defenderá su administración continua durante más de un siglo.

Es realmente insólito que el presidente Irfaan Ali pretenda ahora erigirse en árbitro y modisto hasta de la forma de vestir de otros jefes de Estado. ¿También va a prohibir los mapas, los libros de historia o cualquier símbolo que le incomode? La prenda que hoy le obsesiona no es… pic.twitter.com/D6GnmsAEqX — Yvan Gil (@yvangil) April 28, 2026

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