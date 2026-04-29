En su primera semana John Barrett puso el foco en economía e inversiones

Desde que John Barrett aterrizó en Caracas el pasado 23 de abril, su agenda se ha centrado principalmente en los temas económicos. En menos de una semana, el nuevo encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela ha sostenido reuniones con la Cámara Petrolera de Venezuela, la Cámara Venezolano Americana de Comercio e Industria (VenAmCham) y representantes del sector privado, dejando claro que su prioridad es activar la recuperación económica y atraer la inversión privada al país.

Después de un breve encuentro en Miraflores con la encargada, Delcy Rodríguez, en el que Barrett ratificó que se conversó “sobre la importancia de seguir implementando el plan de tres fases de Trump para obtener resultados”, el funcionario estadounidense ha enfocado su agenda en aspectos económicos.

En cada intervención pública, Barrett ha reiterado que el sector privado, incluida la inversión extranjera, es clave para la transformación de Venezuela en un centro energético mundial. En el discurso del encargado de negocios y también en las publicaciones que ha posteado la embajada, destaca siempre la estrategia de tres frases trazada por Washington en Venezuela: estabilización, recuperación y transición.

Durante sus encuentros, John Barrett ha hecho varios llamados a empresarios y gremios a aprovechar la “oportunidad histórica” de reactivar la industria energética y abrir espacios a capital extranjero. La narrativa apunta a mover la economía y las inversiones desde el sector privado y de hidrocarburos.

A continuación, las perlitas económicas de Barrett en los eventos empresariales

Este lunes, en el evento organizado por la Cámara Petrolera de Venezuela (CPV), John Barrett señaló que el sector privado, incluyendo la inversión innovadora de los Estados Unidos, “es el motor de la transformación de Venezuela en un centro energético mundial”.

“juntos, estamos construyendo una nueva Venezuela, profundamente ligada a nuestra región”, aseguró el encargado de negocios en el mismo evento.

En el encuentro realizado con VenAmCham, Barrett confirmó que las empresas estadounidenses y venezolanas están listas para impulsar la fase de recuperación económica. En su reunión con las autoridades de la cámara binacional, dejó claro que su meta es seguir adelante con el plan que le encomendó el Gobierno norteamericano.

“Seguimos adelante con el plan de tres fases de Donald Trump y Marco Rubio que significa situar al sector privado en el centro de la transformación de Venezuela”, afirmó Barrett.

“Mi primera reunión con VenAmCham confirma que las empresas estadounidenses y venezolanas están listas para impulsar la fase de recuperación económica. Nuestra prioridad es un entorno empresarial de alto nivel y preparado para la inversión”, posteó la embajada en su cuenta en X.

John Barrett llegó a Venezuela el pasado jueves y sustituyó a la diplomática Laura Dogu, nombrada a finales de enero como encargada de negocios. El diplomático tiene la misión de reconstruir y fomentar la economía entre ambas naciones tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

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