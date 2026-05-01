El Mañanero del 1 de mayo: ¿El aumento del salario mínimo quedó en veremos?

¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este viernes, 1 de mayo, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El primer sorbo

El anuncio de Delcy Rodríguez sobre un aumento del “ingreso mínimo integral” a 240 dólares dejó en incertidumbre a los trabajadores venezolanos, pues la presidenta encargada no detalló si el salario mínimo -la figura establecida en la Constitución y que está congelado desde hace cuatro años en 130 bolívares- sería incrementado o, nuevamente, el gobierno optará por incrementar el monto del denominado bono de guerra económica, que no tienen incidencia en prestaciones, vacaciones ni otros beneficios laborales.

Tampoco queda claro en primera instancia si el aumento del pago a los pensionados será del monto de esa pensión fijada en 130 bolívares mensuales, o del bono mensual que percibían, que hasta el mes pasado, era equivalente a 60 dólares.

En medio de la incertidumbre, los trabajadores protestarán este 1 de mayo. Una protesta este 30 de abril fue impedida de movilización.

Más información acá.

Recién salido del horno: otras noticias

El aumento de Delcy no alcanza para los trabajadores que no dejaron marchar

Foro Penal registra 454 presos políticos, dos con paradero desconocido

¿Cómo fue la detención en Venezuela de mujer solicitada por femicidio de su nuera en México?

Pantaleón y José pasaron del puente Simón Bolívar al Rodeo I

Jóvenes cuidadores: una forma de entrar a la economía plateada

Una nueva oportunidad para cada gota: la planta que convierte aguas residuales en agua útil

Dólar/ Euro BCV

La perla del Día

“No siga repitiendo esa tontería, nosotros no arrestamos ilegalmente a los venezolanos, ni abusamos de sus derechos humanos”, dijo eL REPRESENTANTE DEL GOBIERNO DE DELCY RODRÍGUEZ EN EE.UU., FÉLIX PLASENCIA.

El representante de la dictadura chavista en EEUU, Félix Plasencia asegura a @NTN24 que "es una tontería" hablar de presos politicos en Venezuela, y cuándo se le preguntó si quiénes celebraron la captura de Maduro podrían regresar al país respondió:



"Los delincuentes deben… pic.twitter.com/y1lrPvqgsi — Informe Orwell (@InformeOrwell) April 30, 2026

Lo que rompe en redes

El presidente de la Asamblea Nacional de corte oficialista, Jorge Rodríguez, causó polémica con un mensaje en el que conminó a los venezolanos a dejar atrás el “resentimiento” con el chavismo y a regresar a su país: “Supéralo, perdónanos y vente”.

"Jorge Rodríguez" es tendencia por sus declaraciones a los venezolanos que están en el exterior:



“Supéralo, perdónanos y vente”. pic.twitter.com/SomZmVzWqA — ¿Por qué es tendencia? (@estendenciavzl) May 1, 2026

Azuquita pa’l café

Maikel García, MVP del Clásico Mundial de Béisbol, conectó su tercer jonrón de la temporada 2026.

La ñapa (recomendamos…)