Una nueva oportunidad para cada gota: la planta que convierte aguas residuales en agua Ãºtil

En la ciudad de Guarenas, en el estado Miranda, opera la EstaciÃ³n Productora de Agua Limpia (EPAL), una planta de tratamiento construida por el Grupo Leti que transforma millones de litros de aguas industriales al aÃ±o, en un recurso seguro para reutilizar.Â

Bajo el inclemente sol de la localidad, cada dÃ­a se repite un ciclo fascinante en el que el agua desechada por la industria farmacÃ©utica del Grupo Leti vuelve para ser tratada y luego reutilizada, un esfuerzo que combina ciencia, tecnologÃ­a y una apuesta sostenida con el cuidado ambiental.

Al llegar a la estaciÃ³n EPAL, lo primero que se impone a la vista son dos tanques profundos de concreto que estÃ¡n al aire libre y expuestos al sol y la lluvia, acompaÃ±ados por una red de tuberÃ­as interconectadas. Desde una estrecha pasarela metÃ¡lica es posible observar cÃ³mo el agua industrial inicia su recorrido de saneamiento.Â

En ambos tanques conviven millones de microorganismos (buenos y malos) que, aunque cumplen funciones distintas dentro del sistema, son los verdaderos protagonistas del proceso. Al tomar una muestra de agua de los tanques, a simple vista parece un lÃ­quido con un lodo marrÃ³n claro que se deposita en el fondo. Visto en el microscopio es una mezcla de bacterias, protozoarios, rotÃ­feros y otros microorganismos que se encargan de “devorar” la carga contaminante de las aguas residuales.

“Funcional igual que una pecera”, explicÃ³ el ingeniero ambiental Raynold Mata, quien detallÃ³ que en el fondo del reactor biolÃ³gico â€”los tanquesâ€” los difusores de aire mantienen en constante movimiento a los microorganismos y asÃ­ cada gota de agua contaminada entra en contacto con la comunidad microbiana que la depura.Â

El equipo realiza pruebas al agua dos veces al dÃ­a en el laboratorio. La muestra se deja reposar 30 minutos y en un anÃ¡lisis cualitativo y cuantitativo se determina el volumen sedimentado, el color y el tamaÃ±o de los nÃ³dulos del lodo y estos, a su vez, indican si los microorganismos estÃ¡n jÃ³venes, maduros o ya envejecidos.

SegÃºn Mata, si el lodo se oscurece demasiado, si se sedimenta muy lento o muy rÃ¡pido, o si las partÃ­culas se vuelven demasiado finas son seÃ±ales que ameritan atenciÃ³n.Â

El ingeniero Mata detallÃ³ que el sistema no elimina todo el lodo, al final solo elimina entre el 15% y el 20% cada cierto tiempo, esto con la finalidad de que los microorganismos jÃ³venes reemplacen a los viejos. Las etapas fundamentales en el proceso de EPAL son: tanque de igualaciÃ³n, reactor biolÃ³gico, clarificador, cÃ¡mara de yodo, tanquilla de visiÃ³n, recuperaciÃ³n. El sistema, segÃºn explicÃ³ el experto, neutraliza el ph y utiliza un sistema de sedimentaciÃ³n por gravedad que luego de que el agua es recuperada se convierte en desechos en forma de grava.

El agua procesada por la EPAL no es apta para el consumo humano. Su uso es exclusivo para elÂ riego de Ã¡reas verdesÂ de las instalaciones y otros procesos industriales internos. Gracias al saneamiento de 46 millones de litros de aguas industriales al aÃ±o, la planta ahorra en la utilizaciÃ³n de mÃ¡s de 16 millones de litros de agua potable.

La EstaciÃ³n Productora de Agua Limpia es relativamente nueva, tiene apenas un aÃ±o desde su creaciÃ³n, aunque se tardÃ³ aproximadamente cinco aÃ±os en materializar el proyecto.

Raynold Mata explicÃ³ que Epal opera bajo un “perÃ­odo de gracia” de dos aÃ±os otorgado por el Ministerio de Ecosocialismo y Aguas. SeÃ±alÃ³ que la normativa venezolana en materia de aguas residuales data de los aÃ±os 70 y no ha sido actualizada desde entonces, mientras que paÃ­ses como MÃ©xico, Colombia y PerÃº han modernizado sus estÃ¡ndares en la reutilizaciÃ³n de aguas industrializadas.Â

Compromiso con el paÃ­sÂ

El compromiso del Grupo Leti con el ambiente se evidencia en los cuatro proyectos de sostenibilidad que se integran al modelo operativo de la empresa. AdemÃ¡s de EPAL, el grupo impulsa el Proyecto NOVA, que sustituyÃ³ el uso de diÃ©sel en tres calderas industriales por gas directo. Con esto se disminuyÃ³ el consumo a cero de gasoil desde octubre y se evitÃ³ la emisiÃ³n 570 toneladas de CO2 al aÃ±o, el equivalente a que dejaran de funcionar 120 vehÃ­culos al aÃ±o y un ahorro diario de 2.300 litros de combustible.Â

Otra iniciativa del Grupo Leti es la digitalizaciÃ³n de los prospectos mediante un cÃ³digo QR. Al reducir la emisiÃ³n del papel, se evitaron utilizar 439 toneladas de papel al aÃ±o o el equivalente a la tala de mÃ¡s de 7.400 Ã¡rboles.

La optimizaciÃ³n de calderas con el sistema de generaciÃ³n de vapor ha dado como resultado 16.3 millones de litros de agua ahorrados, 55% de reducciÃ³n en consumo de quÃ­micos desde julio de 2025 y una tonelada menos de sal empleada en los procesos de regeneraciÃ³n.

Por estos avances, Leti se convirtiÃ³ en el primer laboratorio farmacÃ©utico en Venezuela y LatinoamÃ©rica en recibir la distinciÃ³n R3 que otorga la organizaciÃ³n Ecolab, la cual reconoce proyectos de reducciÃ³n, reutilizaciÃ³n y reciclaje y que solo el 5% de sus clientes globales lo reciben.