El Mañanero del 24 de abril: la amnistía no alcanzó para todos los presos políticos y otras noticias

¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este viernes, 24 de abril, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El primer sorbo

Ya no basta con que la nieguen o que ni siquiera consideren un caso, ahora ya no hay posibilidad de que los presos políticos o personas con medidas sustitutivas de libertad puedan apelar a la Ley de Amnistía aprobada por unanimidad hace dos meses en la Asamblea Nacional.

“Esta Ley de Amnistía llega a su fin, aquellos casos que no estaban contemplados, o mejor dicho, estaban excluidos expresamente en la ley, hay otros espacios donde se pueden canalizar”, dijo la presidenta encargada de Venezuela bajo la tutela de Estados Unidos, Delcy Rodríguez.

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Recién salido del horno

El objetivo debe ser reconstruir el sistema salarial

#EnchufaDIN | Felicita a Julio León Heredia por su nuevo cargo

Mucho ruido y pocas excarcelaciones: las cifras de Foro Penal sobre la amnistía

18 ONG trazan ruta para encauzar una transición democrática



Laser Airlines entra en la competencia de los vuelos Caracas-Miami

Arcos Dorados celebrará jornada de cuentacuentos por el Día del Libro

“Las elecciones no llegarán solas”: instan a presión ciudadana e internacional

CLAVES | Informe de la CIDH expone la “consolidación de una dictadura en Venezuela”

Semana con saldo rojo en las cárceles del país con ocho presos fallecidos

Óscar Murillo: “No pueden seguir jugando a la simulación”

Dólar/ Euro BCV

La perla del día

Alejandro Grisanti Capriles: “Cualquier política de incremento salarial debe diseñarse reconociendo esta restricción y buscando mecanismos complementarios que permitan aliviar la presión sobre el sistema de pensiones, sin menoscabo del derecho de los pensionados de recibir una pensión justa”.

Lo que rompe en redes

Diosdado Cabello aseguró que un número importante de jueces han sido destituidos de sus cargos y detenidos. También confirmó la destitución de más de 12.000 policías vinculados a hechos de corrupción.

#23Abr #Gobierno

Diosdado Cabello aseguró que un número importante de jueces han sido destituidos de sus cargos y detenidos. – @polianalitica pic.twitter.com/kGXxEbml0S — Reporte Ya (@ReporteYa) April 23, 2026

Azuquita pa’l café

El pájaro sastre es famoso por su asombrosa habilidad para construir nidos “cosiendo” hojas. ¡La naturaleza es asombrosa!

El pájaro sastre es famoso por su asombrosa habilidad para construir nidos "cosiendo" hojas. 😊 pic.twitter.com/aIkzAiBUTL — Jenica Eugenia (@2Dinu83028) April 23, 2026

La ñapa (recomendamos…)

Te presentamos la Agenda semanal del Centro Cultural Chacao con múltiples opciones de recreación para este fin de semana.