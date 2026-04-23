Arcos Dorados celebrará jornada de cuentacuentos por el Día del Libro

Arcos Dorados Venezuela celebra el Mes del Libro con una nueva colección inspirada en El Chavo del 8. A propósito de esta celebración, McDonald ‘s brindará una jornada de cuentacuentos, dirigida por la Fundación Mariana Flores Melo por la Lectura, este miércoles 29 de abril en Baruta, con motivo del Día del Libro.

A través de la icónica Cajita Feliz, McDonald ‘s reafirma su compromiso con la promoción de la lectura infantil en Venezuela, indicaron en una nota de prensa.

Aprender con diversión

La empresa considera que este tipo de jornadas incentiva el desarrollo educativo y emocional de los niños. Bajo la campaña “Libro o juguete”, los libros —inspirados en El Chavo del 8— fueron escritos por el Grupo Chespirito exclusivamente para McDonald ‘s. La compañía ha entregado más de 25 millones de libros en América Latina hasta el cierre de 2025, como parte de su compromiso con la educación y la promoción de la lectura en la infancia. Asimismo, esta cifra supera los 30 millones de ejemplares distribuidos en el primer trimestre de 2026.

Esta campaña cuenta con un video publicado en la plataforma YouTube, en el que se puede apreciar la icónica canción de El Chavo del 8 tarareada por niños que sostienen libros animados de los personajes de la vecindad. María Antonieta de las Nieves también ha participado en la promoción de la campaña, vestida e interpretando a la Chilindrina, el personaje que la catapultó en el recuerdo de muchos de quienes crecieron viendo el programa mexicano.

El éxito está asegurado desde los libros

De acuerdo con el profesor Mariano Herrera, representante de la Alianza por la Educación —un movimiento privado que busca elevar la calidad educativa en Venezuela y promover la permanencia escolar—, la lectura desde una edad temprana en el hogar es fundamental para formar este hábito. Para el profesor Herrera, el contacto con los libros en la infancia es un factor determinante para el éxito escolar, ya que fortalece las habilidades de lectoescritura.

“Hay que retomar la lectura como elemento para desarrollar la comprensión lectora, como un mecanismo sólido de enseñanza y aprendizaje”, enfatizó Herrera. Asimismo, puntualizó que, mediante los libros, los niños pueden descubrir un mundo de diversión y aventuras, gracias a la satisfacción que brinda aprender a través de la lectura.

Arcos Dorados es el mayor operador de restaurantes en América Latina y el Caribe, así como el mayor franquiciador independiente de McDonald ‘s en el mundo. Actualmente, la marca opera alrededor de 21 países de la región. Esta franquicia mantiene un enfoque en temas de interés social, como el desarrollo sostenible, el cambio climático, la diversidad y la inclusión.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.