La resistencia y defensa de DD.HH. fue reconocida con el Premio Valores Democráticos

El Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) otorgó el Premio Valores Democráticos “Francisco José Virtuoso” a Rafael Araujo, conocido en todo el país como el “Señor del Papagayo”, en reconocimiento a su trayectoria de activismo ciudadano y defensa pacífica de los derechos humanos.

La ONG Justicia Encuentro y Perdón (JEP) celebró el galardón otorgado a Araujo, quien a lo largo de todos los años que lleva acompañando con su mensaje a las protestas de calle se ha convertido en un símbolo de expresión ciudadana por su activismo silente y artesanal.

La ONG recalcó que detrás de la madera y el papel de sus papagayos, subyace la voluntad de un hombre que ha decidido no ser indiferente al dolor y la pérdida.

“Este premio es un recordatorio de que los valores democráticos se siembran en la sencillez de los actos cotidianos y se cosechan en la memoria de un país que lo reconoce como un símbolo de nobleza e integridad”, expresó la ONG.

El reconocimiento busca resaltar la importancia de iniciativas ciudadanas que promuevan la libertad de expresión y la convivencia democrática. Para muchos, la premiación reafirma que la resistencia pacífica sigue siendo un pilar fundamental en la construcción de una sociedad más justa.



La entrega del Premio Valores Democráticos “Francisco José Virtuoso” a Rafael Araujo, nuestro querido y respetado “Señor del Papagayo” @srpapagayos , representa un acto de profunda justicia civil. Este reconocimiento, otorgado por el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de… pic.twitter.com/cqR5K6hEc0 — Justicia, Encuentro y Perdón (@JEPvzla) April 21, 2026

Cofavic también fue premiado

La labor de la ONG Cofavic, quien tiene 37 años defendiendo los derechos de los venezolanos, también fue reconocida con el Premio Valores Democráticos 2026 mención institución.

Justicia, Encuentro y Perdón apuntó que dicho reconocimiento es “un tributo a su valentía, integridad y compromiso inquebrantable con las víctimas y la justicia en Venezuela”.

Celebramos y felicitamos al equipo de @COFAVIC por recibir el Premio Valores Democráticos 2026 mención institución. Este reconocimiento es un tributo a su valentía, integridad y compromiso inquebrantable con las víctimas y la justicia en Venezuela. pic.twitter.com/d9re5KXlXW — Justicia, Encuentro y Perdón (@JEPvzla) April 21, 2026

El trabajo de Clippve también fue reconocido

En la categoría “Hacedores de la Democracia”, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) recibió un reconocimiento por su labor en la defensa de los derechos humanos de los detenidos por motivos políticos.

“Desde el Comité por la Libertad de los Presos Políticos, agradecemos este galardón que honra nuestra labor, aunque tenemos claro que el mayor premio será alcanzar la justicia plena que tanto anhelamos”, se lee en un post en X.

Durante el evento, Hiowanka Ávila, hermana del preso político Henrybert Rivas y voz valiente en el acompañamiento a las familias en El Rodeo I, pronunció un discurso que construimos juntos como Comité de víctimas y defensores de derechos humanos.

VALORES DEMOCRÁTICOS| 🏆 Hoy recibimos con profundo compromiso el premio Valores Democráticos Francisco Virtuoso S.J. 2026 en la categoría "Hacedores de la Democracia", otorgado por el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello.



Desde el… pic.twitter.com/vOCVzeExWM — Comité por la Libertad de los Presos Políticos (@clippve) April 21, 2026

Ávila destacó que hoy reciben este reconocimiento “sin olvidar que hoy todavía existen más de 600 presos políticos en Venezuela” y aseguró que el galardón es para todas las madres, familiares, amigos, defensores, activistas y ciudadanos que han sido víctimas de la represión política en Venezuela.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

