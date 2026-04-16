Piden desbloquear recursos para ciudadanos, liberación de presos y elecciones en embajada de EE.UU.

A pesar de la tempranera lluvia, un grupo de manifestantes se concentró a partir de las 9:30 de la mañana de este 16 de abril en la plaza Alfredo Sadel, de Las Mercedes, para atender al llamado de protesta que hizo la Coalición Nacional Sindical, con la intención de avanzar hacia la Embajada de los Estados Unidos.

La intención de la protesta era consignar ante esa representación diplomática varios documentos, en los que denuncian las condiciones de “maltrato” a los trabajadores venezolanos, la agresión a la protesta del pasado 9 de abril y la política de intimidación contra quienes se atreven a alzar la voz. El dirigente sindical Carlos Salazar añadió desde la concentración en Las Mercedes que además de las exigencias laborales en cuanto a aumento de salario y pensiones, en sus peticiones incorporan la necesidad de que se celebren elecciones libres “este año”, así como la libertad de todos los presos políticos

“Queremos libertad, democracia, de vuelta a nuestros hijos y nieto”, sentenció.

En declaraciones a los medios presentes en la marcha, amplió que los supuestos recursos económicos acumulados por Nicolás Maduro deben ser liberados para ajuste de salarios, cesta ticket y beca estudiantil, “para que viva la clase trabajadora”.

Desde la tarima instalada en la plaza Alfredo Sadel, los sindicalistas también se hicieron eco del llamado a “elecciones libres ya” y reiteraron que no les quitarán el derecho a protestar. “El 9 de abril trabajadores y jubilados enfrentaron la indolencia, a esos policías que los jefes mandaban a impedir el paso. Habíamos dicho que la primera vanguardia eran los jóvenes de 35 a 50 años, y cuando nos dimos cuenta, eran los jubilados y pensionados que enfrentaban los escudos de la represión”, expresó Salazar.

Desde las Mercedes los Trabajadores y la Sociedad Civil ya se preparan para subir una comisión a la embajada de los EEUU @usembassyve @SecRubio pic.twitter.com/HxBrBxCFOR — coalicionsindicatos (@coalicionsind) April 16, 2026

Llegaron a la embajada

Luego de la protesta en Las Mercedes, una comisión de sindicalistas, trabajadores y miembros de la sociedad civil se traslado a la sede de la Embajada de Estados Unidos en Valle Arriba, en donde consignaron al menos 58 documentos con peticiones “urgentes a implementar en el país”, reseñó el medio aliado Tal Cual.

Rafael Torres, jefe de la oficina de investigaciones de Norteamérica, recibió los documentos, aunque se abstuvo de dar declaraciones por no estar autorizado. Aseguró que los haría llegar a las autoridades correspondientes.

“Queremos que desbloqueen los recursos pero para salarios, pensiones, para las universidades, para nuestra infraestructura vial. Les damos las gracias por interceder por nosotros, entrego estos documentos, esperamos que el próximo encargado de negocios nos reciba, porque vamos a volver aquí a buscar respuestas”, expresó el sindicalista Carlos Salazar al entregar las peticiones al funcionario estadounidense.

Añadió que aunque el chavismo intentó dividir a los venezolanos entre “ricos y pobres”, en estas protestas coinciden “los barrios, las urbanizaciones y el caserío, el este y el oeste viviendo una calamidad por un 10% que se roba el tesoro venezolano, y una presidenta interina que fue parte del saqueo y es parte del problema. Si ella quiere seguir siendo presidenta, le exhortamos y exigimos a los americanos que en Venezuela haya elecciones ya, cronograma electoral ya. Y que en esta temporalidad que tiene Delcy Rodríguez en el poder haya aumento de salarios, becas y pensiones porque nos estamos muriendo de hambre”, abundó.

"Queremos que los desbloqueen los recursos, pero para salarios": sindicalistas y sociedad civil entregaron documento con solicitudes ante la embajada de Estados Unidos en Caracas @usembassyve



El dirigente sindical Carlos Salazar entregó el documento y señaló que esperan ser… pic.twitter.com/c21uZ2AcW7 — Enler García (@EnlerGarciaTV) April 16, 2026

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.