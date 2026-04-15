“Es una manera deshonrosa de empezar”: El reclamo de familiares de presos políticos a Larry Devoe

A una semana que familiares de presos políticos denunciaran el uso indebido de la fuerza contra los detenidos en El Rodeo I, y la posterior suspensión de visitas a varios de ellos, la denuncia se elevó a la Fiscalía este miércoles, 15 de abril, para llamar la atención del fiscal general Larry Devoe, con la entrega de un documento que contiene 12 petitorios sobre los detenidos por razones políticas.

Desde la plaza de Parque Carabobo, frente al Ministerio Público, Andreína Baduel, miembro del Comité por la Libertad de Presos Políticos (Clippve) y hermana de Josnars Baduel, detenido en El Rodeo I, denunció que los familiares que se mantienen en vigilia, incluida ella, han sido amenazados “con que van a ser procesados”.

“Quiero exigir una fe de vida de mi hermano, porque ha pasado una semana de esta situación y la respuesta fue suspenderme las visitas”, añadió Baduel en su denuncia, quien también señaló que, mientras el Estado habla de “reconciliación y de paz, tortura y persigue a la disidencia”.

Andreína Baduel: "A los familiares de los presos políticos que tienen 90 días durmiendo afuera de la cárcel los están amenazando con que van a ser procesados. Incluso a mí me dijeron que por liderar actos violentos iba a ser procesada por tribunales (…) El Estado venezolano… pic.twitter.com/4QKdY5oloO — Runrunes (@RunRunesWeb) April 15, 2026

Críticas contra Larry Devoe

Cuando los familiares denunciaron en días pasados una situación de represión dentro de El Rodeo I, la cuenta de Instagram del Ministerio Público, liderado ahora por Larry Devoe, desmintió el fallecimiento de un preso político extranjero, pero además aseguró que el 10 de abril una comisión de la Dirección General de Protección de Derechos Humanos realizó una visita al penal para “velar por el respeto de los derchos de los privados de libertad en ese establecimiento”.

El comunicado del Ministerio Público señaló también que se realizaron entrevistas a distintos privados de libertad, incluyendo al ciudadano colombiano Luis Eduardo Quinchia, del cual se había reportado su presunto fallecimiento. Además, indicó que se revisaron grabaciones de seguridad relacionadas con la protesta iniciada por los presos políticos.

Pero Andreína Baduel cuestionó este comunicado y, sobre todo, al fiscal general. La activista señaló que si algo ha caracterizado a Devoe “es que siempre niega los crímenes de lesa humanidad”. Además, criticó que la comisión que según el Ministerio Público fue al centro carcelario, no haya conversado con los familiares que pernoctan a las afueras del mismo.

“Repudiamos estas declaraciones y los exhortamos a hacer públicas esas grabaciones de supuestos protocolos ajustados a la ley, así como nosotros hicimos públicos los videos de los nuestros pidiendo auxilio y denunciando la situación. Es una manera deshonrosa de empezar una gestión, cuando están hablando de que quieren hacer las cosas distintas”, añadió.

Andreína Baduel sobre Llarry Davoe: repudiamos las declaraciones del nuevo Fiscal General. Es una manera deshonrosa de empezar una gestión.



"Si para ellos es un acto violento exigir respuestas, quiero que sepan que no vamos a claudicar, que a pesar de las amenazas estamos… pic.twitter.com/gQIVxcClHE — Runrunes (@RunRunesWeb) April 15, 2026

La situación de los gedeones es crítica

Jessica Castro, familiar de Gustavo Adolfo Hernández, uno de los 32 detenidos por la causa “Operación Gedeón” y recluido en el Fuerte Guaicaipuro, denunció que todos los vinculados a ese caso han sido “torturados” en una cárcel que está en “obra gris” y duermen en “lápidas de cemento”.

Castro alertó la situación de salud de varios detenidos del Fuerte Guaicaipuro y que además los detenidos recibían comida una sola vez al día, lo que ha derivado en problemas estomacales para muchos de ellos. “Tenemos a uno de los familiares que ya perdió la memoria, no reconoce absolutamente a nadie”, denunció sobre el estado de uno de los detenidos que estaba antes en El Helicoide.

Familiares con un cartel que lleva el nombre de los detenidos por la Operación Gedeón / Foto: María Gracia Lacruz

“Los hacían meter sus manos en heces, sacudirlas y tenían que comer a juro con eso. Muchísimos tienen el estómago muy deteriorado. En la última visita, nos estaban comentando que los días que comen bien, son cuatro nada más. Esos días, por tener el tema en el estómago y a lo mejor quieren comer desesperados, terminan con diarrea”, denunció Castro.

Familiar de Gustavo Adolfo Hernández, detenido por la Operación Gedeón, denuncia las torturas a las que han sido sometidos los presos políticos en El Rodeo I. pic.twitter.com/zgTSYnaUht — Runrunes (@RunRunesWeb) April 15, 2026

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