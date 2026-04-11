Liberaron a cuatro detenidos en protesta del 9 de abril

La noche del 10 de abril fueron liberados los cuatro hombres que habían sido detenidos en la protesta del 9 de abril por reivindicaciones laborales de trabajadores y pensionados, que tuvo lugar en la ciudad de Caracas y que fue reprimida por funcionarios policiales.

La información fue confirmada por el expreso político, abogado y especialista en derechos humanos y laborales, Eduardo Torres, a través de su cuenta en X. En el mensaje, agradeció a familiares, a la Coalición Sindical, a estudiantes, a periodistas y a embajadas, por mantener el apoyo a la causa y también exigió libertad para todos los presos políticos.

Los detenidos y hoy liberados fueron:

Ort Betancourt de 21 años de edad, estudiante de la Unexpo.

de 21 años de edad, estudiante de la Unexpo. César Gómez , dirigente vecinal de Catia la Mar, estado Vargas.

, dirigente vecinal de Catia la Mar, estado Vargas. Adrián Balza , trabajador informal.

, trabajador informal. Tony Zapata, profesor de una escuela en Carapita, Antímano, que sufre de epilepsia.

El Comité por la Libertad de los Luchadores Sindicales informó que se hablaba de un quinto detenido, pero la información no había sido confirmada.

Represión como en los “viejos tiempos” políticos

La protesta del 9 de abril, cuya aspiración era llegar al Palacio de Miraflores, se vio empañada por la represión y la violencia de los funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

En medio del caos que generó el impedimento a los manifestantes de transitar libremente, ciudadanos de los distintos gremios, así como adultos mayores, denunciaron que fueron víctimas de represión, agresiones físicas, verbales, maltratos y detenciones arbitrarias.

Los manifestantes tuvieron que sortear al menos seis barricadas policiales que impedían el ejercicio del derecho constitucional a la manifestación.

Varias organizaciones de derechos humanos condenaron la represión y alertaron que se mantienen las mismas prácticas del gobierno que encabezó Nicolás Maduro.

Marino Alvarado, activista de derechos humanos, recalcó que estas detenciones en el marco de una protesta pacífica significan “que se mantiene viva la criminalización a la protesta en estos ‘nuevos tiempos'”. Preguntó al nuevo fiscal general Larry Davoe “si seguirá con lala política de su antecesor o empezará a rectificar prácticas contrarias a los derechos”.

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