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La represión impidió llegada de la marcha de trabajadores hasta Miraflores

La marcha convocada por los trabajadores, pensionados, jubilados y miembros de los distintos sindicatos, para exigir un salario digno y acorde a lo establecido en el artículo 91 de la Constitución, se vio empañada por la represión y la violencia de los funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

En medio del caos que generó el impedimento a los manifestantes de transitar libremente, ciudadanos de los distintos gremios, así como adultos mayores, denunciaron que fueron víctimas de represión, agresiones físicas, verbales, maltratos y detenciones arbitrarias. 

La concentración, que inició desde tempranas horas de la mañana en Plaza Venezuela, inició su recorrido cerca de las 10:30 am con destino a Miraflores; sin embargo, más de diez piquetes policiales apostados en distintos puntos impidieron que los manifestantes avanzaran hacia su objetivo. Todos los posibles accesos a la sede oficial del Gobierno fueron bloqueados. 

A pesar de los bloqueos, los manifestantes no se daban por vencidos y tomaban rutas alternas en las que, al final, terminaban siendo dispersados. Adultos mayores que reclamaban a los funcionarios tuvieron que retroceder en varias oportunidades para evitar ser golpeados en medio del forcejeo que se generaba en cada piquete policial. 

Víctimas de la PNB

El dirigente sindical José Patines calificó la protesta del día de hoy como “exitosa”, pese a la represión y la violencia policial.

“La protesta fue exitosa, con la cabeza partida, los trabajadores golpeados, pero marchamos y le demostramos al mundo que el miedo al cambio ya se perdió”, expresó Patines. 

Uno de los manifestantes, identificado como Richard Araque, resultó herido por la represión de la PNB en un brazo. “Los policías nos están lanzando piedras, botellas, de toda vaina (…) Me intentaron detener pero no pudieron”, declaró a Runrun.es

El portal Impacto Venezuela documentó que en la protesta un manifestante resultó herido con perdigón en el brazo. 

La ONG Un Mundo Sin Mordaza reportó la detención de tres personas —un estudiante de la UCV y dos sindicalistas— quienes fueron liberados posteriormente. 

En un video difundido por la cuenta en X Viva la UCV, se aprecia cómo los funcionarios policiales agreden a los adultos mayores que protestaban para exigir un salario digno.

En otro video difundido por la periodista Johanna Álvarez se observa a los manifestantes que reclamaban un aumento de salario mínimo superando un piquete de la PNB a la altura de la Avenida Fuerzas Armadas. 

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos reportó la detención de Ort Betancourt Villamizar, joven de 20 años, estudiante de la Unexpo Guarenas y militante del partido Primero Justicia en Zamora.

De acuerdo a personas cercanas, el procedimiento fue ejecutado hoy en la Plaza El Venezolano, en Caracas, mientras se desarrollaba la movilización de trabajadores convocada para exigir mejoras salariales.

Periodistas robados y agredidos 

El Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunció a través de su cuenta en X que al menos 10 periodistas y trabajadores de la prensa fueron golpeados, rociados con gas pimienta y robados por efectivos de la PNB

“Hasta ahora, el SNTP ha documentado los casos de 10 colegas (sabemos que no son los únicos) que fueron afectados de distintas maneras: golpeados con los escudos antimotín, les destruyeron sus equipos para la cobertura -como teléfonos y micrófonos-, les partieron lentes de visión y les robaron algunas de sus pertenencias”, se lee en un post.

El portal web El Martillo denunció que dos de sus periodistas fueron agredidos por la PNB mientras realizaban la cobertura de la marcha. 

En las adyacencias del Ministerio de Educación Universitaria, en La Hoyada, periodistas denunciaron que fueron rociados con gas pimienta mientras la policía arremetía contra los manifestantes para dispersarlos.

La periodista Maryorín Méndez también resultó agredida por policías durante la marcha, según información recopilada en X.

La lucha por el salario mínimo

El salario mínimo lleva cuatro años estancado en 130 bolívares, menos de 30 centavos de dólar al cambio oficial. Esta es la cuarta protesta en lo que va de 2026 en donde pensionados, jubilados y miembros de sindicatos toman las calles para exigir un aumento salarial que vaya acorde a la canasta básica, la cual supera ya los 600 dólares. 

Hugo Bastardo, trabajador de Sidor, pretendía llegar a Miraflores, para exigir un aumento salarial: “Vamos a exigir el respeto a nuestros derechos laborales y el aumento del salario mínimo acorde a lo establecido en el artículo 91 de la Constitución”.

Romelio Belo, presidente de la Asociación de Profesores de la UPEL, declaró a Runrun.es que si bien marchó para exigir un aumento salarial, es de vital importancia que se frene la inflación.

A propósito del anuncio que hizo horas antes de la marcha Delcy Rodríguez, encargada del gobierno con el aval de EE.UU., un representante del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Bolivariana de Venezuela respondió que “un salario responsable” como el que prometió la líder oficialista significa que se tome en consideración el artículo 91 de la Constitución.

Por su parte, Grecia Villarta, representante del frente de Miranda Madres Integrales, expresó: “No es posible que nuestro salario de 130 bolívares solo alcance para un caramelo. Exigimos un aumento salarial”.

Denunciaron presencia de colectivos

Manifestantes que se encontraban en la Esquina La Marrón denunciaron la presencia de colectivos armados —grupo progbierno— merodeando por las esquinas donde se encontraban apostados los ciudadanos que exigían sus derechos. 

En un video difundido en la red social X, el usuario Juan Pablo González aseguró que decenas de motorizados que transitaban por la ciudad eran colectivos intimidando a los trabajadores. Hizo un llamado a Laura Dogu y a la Embajada de los Estados Unidos a “estar atentos” a estas prácticas de intimidación y represión que persisten en Venezuela.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Adultos mayores, periodistas y trabajadores de la prensa fueron agredidos por funcionarios policiales que impidieron a los manifestantes continuar el recorrido que tenía como destino la sede de Gobierno
la represión
Redacción Runrun.es
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La marcha convocada por los trabajadores, pensionados, jubilados y miembros de los distintos sindicatos, para exigir un salario digno y acorde a lo establecido en el artículo 91 de la Constitución, se vio empañada por la represión y la violencia de los funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

En medio del caos que generó el impedimento a los manifestantes de transitar libremente, ciudadanos de los distintos gremios, así como adultos mayores, denunciaron que fueron víctimas de represión, agresiones físicas, verbales, maltratos y detenciones arbitrarias. 

La concentración, que inició desde tempranas horas de la mañana en Plaza Venezuela, inició su recorrido cerca de las 10:30 am con destino a Miraflores; sin embargo, más de diez piquetes policiales apostados en distintos puntos impidieron que los manifestantes avanzaran hacia su objetivo. Todos los posibles accesos a la sede oficial del Gobierno fueron bloqueados. 

A pesar de los bloqueos, los manifestantes no se daban por vencidos y tomaban rutas alternas en las que, al final, terminaban siendo dispersados. Adultos mayores que reclamaban a los funcionarios tuvieron que retroceder en varias oportunidades para evitar ser golpeados en medio del forcejeo que se generaba en cada piquete policial. 

Víctimas de la PNB

El dirigente sindical José Patines calificó la protesta del día de hoy como “exitosa”, pese a la represión y la violencia policial.

“La protesta fue exitosa, con la cabeza partida, los trabajadores golpeados, pero marchamos y le demostramos al mundo que el miedo al cambio ya se perdió”, expresó Patines. 

Uno de los manifestantes, identificado como Richard Araque, resultó herido por la represión de la PNB en un brazo. “Los policías nos están lanzando piedras, botellas, de toda vaina (…) Me intentaron detener pero no pudieron”, declaró a Runrun.es

El portal Impacto Venezuela documentó que en la protesta un manifestante resultó herido con perdigón en el brazo. 

La ONG Un Mundo Sin Mordaza reportó la detención de tres personas —un estudiante de la UCV y dos sindicalistas— quienes fueron liberados posteriormente. 

En un video difundido por la cuenta en X Viva la UCV, se aprecia cómo los funcionarios policiales agreden a los adultos mayores que protestaban para exigir un salario digno.

En otro video difundido por la periodista Johanna Álvarez se observa a los manifestantes que reclamaban un aumento de salario mínimo superando un piquete de la PNB a la altura de la Avenida Fuerzas Armadas. 

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos reportó la detención de Ort Betancourt Villamizar, joven de 20 años, estudiante de la Unexpo Guarenas y militante del partido Primero Justicia en Zamora.

De acuerdo a personas cercanas, el procedimiento fue ejecutado hoy en la Plaza El Venezolano, en Caracas, mientras se desarrollaba la movilización de trabajadores convocada para exigir mejoras salariales.

Periodistas robados y agredidos 

El Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunció a través de su cuenta en X que al menos 10 periodistas y trabajadores de la prensa fueron golpeados, rociados con gas pimienta y robados por efectivos de la PNB

“Hasta ahora, el SNTP ha documentado los casos de 10 colegas (sabemos que no son los únicos) que fueron afectados de distintas maneras: golpeados con los escudos antimotín, les destruyeron sus equipos para la cobertura -como teléfonos y micrófonos-, les partieron lentes de visión y les robaron algunas de sus pertenencias”, se lee en un post.

El portal web El Martillo denunció que dos de sus periodistas fueron agredidos por la PNB mientras realizaban la cobertura de la marcha. 

En las adyacencias del Ministerio de Educación Universitaria, en La Hoyada, periodistas denunciaron que fueron rociados con gas pimienta mientras la policía arremetía contra los manifestantes para dispersarlos.

La periodista Maryorín Méndez también resultó agredida por policías durante la marcha, según información recopilada en X.

La lucha por el salario mínimo

El salario mínimo lleva cuatro años estancado en 130 bolívares, menos de 30 centavos de dólar al cambio oficial. Esta es la cuarta protesta en lo que va de 2026 en donde pensionados, jubilados y miembros de sindicatos toman las calles para exigir un aumento salarial que vaya acorde a la canasta básica, la cual supera ya los 600 dólares. 

Hugo Bastardo, trabajador de Sidor, pretendía llegar a Miraflores, para exigir un aumento salarial: “Vamos a exigir el respeto a nuestros derechos laborales y el aumento del salario mínimo acorde a lo establecido en el artículo 91 de la Constitución”.

Romelio Belo, presidente de la Asociación de Profesores de la UPEL, declaró a Runrun.es que si bien marchó para exigir un aumento salarial, es de vital importancia que se frene la inflación.

A propósito del anuncio que hizo horas antes de la marcha Delcy Rodríguez, encargada del gobierno con el aval de EE.UU., un representante del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Bolivariana de Venezuela respondió que “un salario responsable” como el que prometió la líder oficialista significa que se tome en consideración el artículo 91 de la Constitución.

Por su parte, Grecia Villarta, representante del frente de Miranda Madres Integrales, expresó: “No es posible que nuestro salario de 130 bolívares solo alcance para un caramelo. Exigimos un aumento salarial”.

Denunciaron presencia de colectivos

Manifestantes que se encontraban en la Esquina La Marrón denunciaron la presencia de colectivos armados —grupo progbierno— merodeando por las esquinas donde se encontraban apostados los ciudadanos que exigían sus derechos. 

En un video difundido en la red social X, el usuario Juan Pablo González aseguró que decenas de motorizados que transitaban por la ciudad eran colectivos intimidando a los trabajadores. Hizo un llamado a Laura Dogu y a la Embajada de los Estados Unidos a “estar atentos” a estas prácticas de intimidación y represión que persisten en Venezuela.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

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