Cinco personas siguen detenidas tras protesta por salarios del #9Abr

El abogado defensor de derechos humanos y expreso político Eduardo Torres denunció este viernes, 10 de abril, que cinco personas resultaron detenidas en la protesta del jueves que realizaron dirigentes sindicales, trabajadores públicos y el movimiento estudiantil en Caracas.

Desde la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) de Maripérez, Torres señaló que inicialmente pensaron que eran dos detenidos, pero son cinco: Ort Betancourt, Cesar Gómez, Adrián Balza, Tonny Zapata y una quinta persona cuya identidad está por confirmar.

Torres recordó que durante la marcha los asistentes superaron seis piquetes “con los brazos” y que “no hubo violencia de parte de los manifestantes”. En ese sentido, exigió que todos los detenidos sean liberados “de inmediato”.

Además, familiares de los detenidos acudieron a la sede de la PNB en Maripérez. El padre del joven Ort Betancourt, dirigente juvenil del partido Primero Justicia, señaló que a su hijo lo detuvieron en las inmediaciones de la Plaza El Venezolano. “Presumimos nosotros que es de intimidación”, declaró el familiar periodistas.

Por su parte, una pariente de César Gómez señaló que este estaba en la manifestación y, según le notificaron, estaba desaparecido. Gómez es dirigente político de La Guaira y todos los que lo acompañaban llegaron a su casa, excepto él.

Represión durante la marcha

La marcha convocada para exigir un salario digno y acorde a lo establecido en el artículo 91 de la Constitución, se vio empañada por la represión y la violencia de los funcionarios de la PNB.

Ciudadanos de los distintos gremios, así como adultos mayores y trabajadores de la prensa, denunciaron que fueron víctimas de represión, agresiones físicas, verbales, maltratos y detenciones arbitrarias.

La convocatoria comenzó en Plaza Venezuela y arrancó cerca de las 10:30 am con destino a Miraflores; sin embargo, más de diez piquetes policiales apostados en distintos puntos impidieron que los manifestantes avanzaran hacia su objetivo. Todos los posibles accesos a la sede oficial del Gobierno fueron bloqueados.

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