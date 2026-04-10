Vente Venezuela urge a declarar falta absoluta y convocar a presidenciales

Este viernes, 10 de abril, el partido político Vente Venezuela exhortó a la Asamblea Nacional (AN) a declarar la falta absoluta en la Presidencia de la República y a convocar elecciones presidenciales en los plazos establecidos por la Constitución, al considerar que se han cumplido todas las condiciones jurídicas y políticas que obligan a activar el mecanismo previsto en el artículo 233.

De acuerdo con Vente Venezuela, ya transcurrieron más de 90 días desde la extracción de Maduro por parte de los Estados Unidos, superando así el límite establecido por el artículo 234 para que la AN determine la existencia de una falta absoluta. En consecuencia, la organización afirma que corresponde convocar elecciones presidenciales dentro de los 30 días siguientes a dicha declaratoria.

La organización recordó que Nicolás Maduro fue proclamado presidente por el Consejo Nacional Electoral (CNE) tras los cuestionados comicios del 28 de julio de 2014 que —según el partido— estuvieron marcados por incontables irregularidades entre ellas, la presentación de las actas físicas recabadas por ciudadanos en donde quedó demostrada la victoria de Edmundo González Urrutia y la ausencia total de los resultados desagregados de la elección.

Cuestionable actuación del TSJ

Vente Venezuela cuestionó además la actuación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que atribuyó a Delcy Rodríguez el ejercicio de las funciones presidenciales. La Sala Constitucional calificó la situación como una “ausencia forzosa”, figura que, según la organización, no existe en el ordenamiento jurídico venezolano.

El partido sostiene que Rodríguez no ha sido electa por voto popular para ningún cargo y que la decisión del TSJ elude la aplicación de los artículos 233 y 234 de la Constitución, que regulan las faltas temporales y absolutas del Presidente de la República.

Nicolás Maduro fue extraído del territorio venezolano junto a su esposa, Cilia Flores, en una operación ejecutada por fuerzas estadounidenses y denominada “Operación Resolución Absoluta”. Actualmente enfrenta cargos por narcoterrorismo y conspiración en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, bajo la jurisdicción del juez federal Alvin Hellerstein. Permanece recluido en el Centro de Detención de Brooklyn.

#COMUNICADO



Vente Venezuela sobre la ausencia absoluta en la Presidencia de la República:

Urge recuperar el orden constitucional. #SonLosMismos pic.twitter.com/VqL7iPqSG5 — Vente Venezuela (@VenteVenezuela) April 10, 2026

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