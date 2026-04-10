Benigno Alarcón: En Venezuela no hay transición sino reacomodo del poder de facto

El 3 de enero impactó profundamente tanto la política venezolana como las expectativas de sus ciudadanos. A tres meses de la extracción de Nicolás Maduro, surge la interrogante: ¿se encamina el país hacia una verdadera transición política o se trata simplemente de un reacomodo de fuerzas en el poder?

Benigno Alarcón —abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y miembro de la lista de árbitros del CEDCA desde 2022— conversó este miércoles 8 de abril con Piero Trepiccione y Andrés Cañizales sobre el panorama político venezolano tras el 3E. La entrevista fue transmitida en Youtube en el espacio “Claves Democráticas”, una colaboración entre el Centro Gumilla y Medianálisis.

Según Alarcón, exdirector del Centro de Estudios Políticos de la UCAB, lo que ocurre en Venezuela no puede definirse como una transición política, ya que no existen elementos fundamentales como las libertades de prensa, expresión y manifestación. Asimismo, señaló que la ausencia de mejoras en las garantías económicas dificulta el camino hacia un cambio real.

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Conéctate a #ClavesDemocráticas, con Andrés Cañizález (@infocracia) y Piero Trepiccione (@polis360).



Hoy, el analista político Benigno Alarcón (@benalarcon) responderá si en la Venezuela post 3E vivimos una transición o una mutación política. ¡No te lo… — Medianálisis (@Medianalisis) April 8, 2026

La paciencia tiene caducidad

Alarcón opinó que los venezolanos han perdido la expectativa de un cambio significativo, una fe que se ha visto menguada por la permanencia de un gobierno de facto. En este contexto, las elecciones del 28 de julio de 2024 y el desconocimiento de la legitimidad de Maduro sirvieron de base para la intervención estadounidense en el país. Al respecto, el abogado sentenció:

“Si el gobierno de Maduro no era legítimo, nada que se derive de él puede serlo”.

De acuerdo con el entrevistado, para que exista una transición debe producirse un cambio de gobierno y de régimen, lo que implica nuevas reglas y una transformación institucional. Señales de este tipo aún no se han observado en lo que va de año.

“La dinámica que hemos visto desde el 3 de enero es un reacomodo del régimen que permanece allí por razones de facto”, profundiza.

Para Alarcón, el modelo presentado por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, es inédito; sin embargo, todavía se encuentra “a prueba”.

Desde la perspectiva de Alarcón, el plan busca que el régimen desmantele su propio sistema para permitir elecciones limpias. Sin embargo, el analista considera que en lugar de desarmarse, el gobierno solo se está reestructurando para aferrarse al poder y esperar a que disminuya la presión internacional.

Se necesitan garantías para mayor inversión

La economía y la política son dos vectores que avanzan de la mano, señaló el especialista. La expectativa de recibir inversiones extranjeras en el país está limitada por la falta de confianza: ningún inversor arriesgará su capital si el mismo gobierno que lo expropió o expulsó en el pasado continúa en el poder. “Porque la economía, en buena medida, es un asunto de percepción”, agregó Alarcón.

Las expectativas de EE.UU y la realidad del país luego del 3E distan mucho de ser similares.

“La marcha convocada para mañana -la que se celebró este 9 de febrero- es una prueba de ello, el descontento social que se manifiesta todos los días en diferentes partes del país es una prueba de ello”, aseveró.

Alarcón cree que esto debe servir como una señal clara para que la administración estadounidense reconozca que su estrategia no está generando los cambios estructurales ni el bienestar que anticiparon.

¿Regresa María Corina a Venezuela?

El regreso de María Corina Machado a Venezuela es inevitable, según las estimaciones del abogado. A pesar del peligro que este retorno podría representar para su integridad física, Alarcón afirmó: “No creo que esté dispuesta a sacrificar su capital político para evitar un riesgo que ya ha enfrentado en varias ocasiones”.

Cabe recordar que Estados Unidos ha pedido a Machado postergar su retorno al país; sin embargo, para el abogado, la paciencia tiene un límite

Un cierre triunfante del segundo mandato de Donald Trump, según Alarcón, sería lograr la celebración de elecciones libres en Venezuela. La protección de Trump hacia la presidenta encargada mediante la eliminación de sanciones no implica legitimar su permanencia en el poder.

Opinó que los intereses del jefe de Estado estadounidense se centran en el conflicto con Irán. En contraste, Marco Rubio —quien se encuentra en un momento clave de su carrera política— depende en gran medida del voto en Florida, donde reside una parte significativa de la comunidad latina de Estados Unidos.

Benigno Alarcón concluyó afirmando que las Fuerzas Armadas del país mantienen un profundo espíritu institucional, vinculado a las leyes y a la Constitución, a pesar de que muchos de sus miembros han cedido ante actos ilícitos y prácticas clientelares. Asimismo, señaló que, de producirse un cambio político, el 80 % de las Fuerzas Armadas se pondría a la orden de la autoridad civil legítimamente electa.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.