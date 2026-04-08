Â¿Contamos hoy con el liderazgo para la transiciÃ³n?

En diferentes ocasiones hemos comentado que la crisis del rÃ©gimen de dominaciÃ³n chavista se acentuÃ³ con las elecciones primarias opositoras de octubre de 2023. De ahÃ­ en adelante, la cadena de eventos sucesivos observados desde las elecciones presidenciales de julio de 2024 â€”la usurpaciÃ³n de NicolÃ¡s Maduro en enero de 2025, su posterior extracciÃ³n en enero de 2026 y el interinato inconstitucional de Delcy RodrÃ­guezâ€” forma parte de la historia polÃ­tica inÃ©dita de AmÃ©rica Latina.

Â¿CÃ³mo avizorar, ante ese menÃº de eventos contradictorios, un desenlace democrÃ¡tico? Para pronosticarlo no se debe recurrir a una bola de cristal; se requiere abordar si reconocemos la existencia de un liderazgo opositor capaz de conducir a un pueblo Ã¡vido de concretar un giro radical que supere la incertidumbre y la ruina del paÃ­s.

Si bien identificamos numerosos ejemplos de transiciones democrÃ¡ticas en la historia moderna y en diferentes continentes, corresponde revisar nuestra historia polÃ­tica del siglo XX para reconocer cÃ³mo la calidad del liderazgo opositor fue fundamental para que Venezuela superara el paÃ­s de caudillos y montoneras. Entonces alcanzamos ese estadio de modernidad, envidiado mundialmente, cuando el paÃ­s era destino de una diÃ¡spora que reconocÃ­a en nuestra patria el sueÃ±o de libertad y prosperidad perdidos en sus naciones de origen.

La concepciÃ³n polÃ­tica de la generaciÃ³n del 28

Al respecto, en las plumas de Manuel Caballero, Miguel Otero Silva y GermÃ¡n Carrera Damas encontramos la significaciÃ³n de la generaciÃ³n del 28 en nuestros valores democrÃ¡ticos. Los eventos de 1928 trasladaron la lucha polÃ­tica y social del campo a la ciudad, “inventando la polÃ­tica” y desarrollando tres caracterÃ­sticas esenciales: la manifestaciÃ³n callejera, un nuevo tipo de relaciÃ³n carismÃ¡tica entre la masa y el lÃ­der, y la valorizaciÃ³n de la palabra tanto hablada como escrita.

En ese contexto, la generaciÃ³n del 28 se convirtiÃ³ en el primer grupo proactivo del cambio polÃ­tico en 1936, tras atravesar una dolorosa etapa formativa de siete aÃ±os en la que experimentaron la crueldad de la dictadura gomecista, que los uniÃ³ en la desgracia como un grupo homogÃ©neo y forjÃ³ su espÃ­ritu de lucha. AsÃ­ lo relata un testigo presencial de la Ã©poca en la novela-testimonio Fiebre, sobreponiÃ©ndose al trabajo forzado en las carreteras, las espantosas cÃ¡rceles y el paludismo que los diezmaba lentamente.

Los estudiantes pusieron las bases de la democracia

En medio de esos aÃ±os borrascosos, los estudiantes que lograron salir al exilio publicaron los primeros alcances de una concepciÃ³n polÃ­tica nacional. Entre esos diagnÃ³sticos destaca, en 1931, el Plan de Barranquilla â€”elaborado en Colombia por RÃ³mulo Betancourt, RaÃºl Leoni, Valmore RodrÃ­guez, entre otrosâ€”, considerado como la primera expresiÃ³n de un anÃ¡lisis estructural de la sociedad venezolana y de su proceso histÃ³rico.

Esta vanguardia de estudiantes universitarios actuÃ³ como la avanzada de un paÃ­s histÃ³ricamente aletargado. Al enfrentarse a la fÃ©rrea dictadura de Juan Vicente GÃ³mez, el grupo experimentÃ³ un duro golpe en su integridad fÃ­sica colectiva, lo que lo incitÃ³ intelectualmente a articular un pensamiento comÃºn orientado hacia una Venezuela democrÃ¡tica.

Ese aporte fue fundamental para la transiciÃ³n que se iniciÃ³ en 1936 y culminÃ³ en la ConstituciÃ³n de 1947, la cual sufriÃ³ la interrupciÃ³n de diez aÃ±os de dictadura perezjimenista. Fue, no obstante, el cimiento del retorno a la democracia en 1958, fortalecido con la ConstituciÃ³n de 1961, la carta magna de mayor duraciÃ³n en nuestra historia republicana.

El espÃ­ritu unitario que prevaleciÃ³ en la oposiciÃ³n de antaÃ±o no es el que observamos hoy. Los venezolanos sufren las consecuencias del gobierno interino del “rodrigato” â€”Delcy y Jorgeâ€”, versiÃ³n edulcorada del chavismo decadente, que prefiriÃ³ entregar el paÃ­s a una potencia extranjera antes que a un venezolano: Edmundo GonzÃ¡lez Urrutia, legÃ­timo ganador de las elecciones presidenciales, mientras sus perpetradores se mantienen en la impunidad y preservan el poder.

El reto para una oposiciÃ³n fragmentada es aproximarse a concretar un gran acuerdo nacional que integre a los partidos polÃ­ticos, a los actores sociales y al interÃ©s de la poblaciÃ³n en lograr el retorno a la democracia. De persistir los egos y el resentimiento, la ocasiÃ³n se convertirÃ¡ en una oportunidad perdida para un paÃ­s y para su gente, ansiosa de recuperar el tiempo perdido.

@froilanbarriosf | Movimiento Laborista.

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