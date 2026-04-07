La maquinaria del eco: Así opera la red de 44 medios que globaliza el guion del oficialismo

Durante los tres meses que lleva detenido Nicolás Maduro en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, al menos 44 medios y portales digitales nacionales, regionales e internacionales se han dedicado a replicar y expandir narrativas alienadas con el poder en Venezuela.

Así lo reveló una investigación elaborada por ProBox, Cazadores de Fake News, Efecto Cocuyo y Medianálisis, la cual inició con un monitoreo de medios digitales, agencias nacionales y sitios web de análisis político, realizado entre el 1 de diciembre de 2025 y el 31 de diciembre de 2026.

El informe explicó que la metodología combinó el análisis narrativo, comparación de contenidos y escucha social, registrando notas web y también las publicaciones de redes sociales como X, Facebook, Instagram y TikTok.

En total, se analizó el comportamiento de 44 portales que incluyen algunos medios y sitios web nacionales como Con El Mazo Dando, Venezolana de Televisión, El Universal, entre otros. Entre los medios y páginas internacionales se incluyen varios iraníes, chinos, cubanos y rusos.

La investigación señala que, en la literatura especializada en operaciones de manipulación, a esto se le conoce como “medios proxy”.

Los hallazgos: similitudes en los ejes temáticos

De acuerdo con la investigación, el hallazgo más importante es que los 44 medios digitales analizados coincidieron en los ejes temáticos sobre Venezuela y en su forma de contarlos, “a pesar de que se dirigen a audiencias muy diferentes”.

“Las similitudes de contenido están lejos de ser una coincidencia, se enmarcan en la construcción de un enemigo externo y la legitimación del liderazgo en este nuevo escenario político”, señaló la investigación.

Son cinco temas que se repiten en todos los portales analizados: victimización o exaltación de figuras del gobierno oficialista, Estados Unidos y la oposición venezolana como “desestabilizadores” de la soberanía nacional, lavado de imagen del liderazgo oficialista, desmontaje de la narrativa del narcotráfico mediante el contraste “interés en petróleo vs. lucha antidrogas” y manipulación informativa sobre la acción militar del gobierno estadounidense en Venezuela.

Así opera y se interconecta la red

La investigación encontró tres patrones que permitieron identificar el clúster de medios asociados al autoritarismo en Venezuela: utilización de titulares y cuerpos de textos muy parecidos, sincronización de publicación en redes sociales y traducción de contenidos para ampliar su circulación en internet.

En cuanto a los titulares, se hallaron encabezados y fragmentos muy similares en portales distintos. Esto, según la investigación, no se limitaba a la cobertura de un mismo hecho, pues también hay “prácticas sistemáticas de réplica estructural con mínima o nula variación editorial”.

Por ejemplo, en los medios El Universal y Globovisión, se identificaron 132 publicaciones que compartían encabezados idénticos, redacción equivalente y estructura narrativa prácticamente calcada.

Con respecto a la sincronización de contenidos, la investigación señaló que las redes sociales forman parte de la amplificación y circulación de narrativa de los portales, por lo cual se analizaron 1 802 publicaciones que provenían de los 44 medios estudiados. En al menos 16 casos, se identificó que una publicación originada en alguna fuente del ecosistema venezolano “coincidía con contenidos difundidos por cuentas de medios internacionales”.

Señaló el texto que las cuentas de “Con el Mazo Dando”, Venezolana de Televisión (VTV) y La Iguana TV aparecen como los principales puntos de origen local de contenido posteriormente amplificado a nivel internacional. Sobre esto, identificaron cuatro casos de publicaciones del programa conducido por Diosdado Cabello, ministro de Interior, Justicia y Paz; las cuales fueron replicadas casi de forma idéntica en las redes sociales de medios como teleSUR, Sputnik Mundo y Resumen Latinoamericano.

Finalmente, la investigación determinó que medios y portales internacionales cumplen funciones de traducción y “reempaquetado” de contenidos que se generan en Venezuela.

Portales que publican en inglés, como Orinoco Tribune y Venezuelanalysis, junto con Prensa Bolivariana, replican o traducen contenidos asociados a las narrativas detectadas. Señalaron como ejemplos casos como el del supuesto “Testimonio del combatiente cubano que defendió a Nicolás Maduro”, que terminó en People’s Dispatch, con la intención de ampliar la difusión de una visión heroica frente a la operación de los Estados Unidos.

Amplificación en redes sociales

Tras realizar un análisis digital entre el 23 de diciembre de 2025 y el 7 de febrero de 2026, la investigación registró 30 948 menciones asociadas a 37 palabras clave vinculadas con las narrativas analizadas. La conversación se concentró principalmente en X (45,06%), seguida por Instagram (30,26%), Facebook (15%) y TikTok (9,67%).

Este análisis reveló que existió una difusión consistente “de los mismos marcos discursivos entre los usuarios que amplificaron el contenido”. Al respecto, indicaron que cerca del 50% presenta a Estados Unidos como agresor, 24% enfatiza la victimización del liderazgo oficialista, 13% cuestiona la narrativa del narcotráfico y 9% refuerza la normalización institucional.

Además, se detectaron picos de actividad sincronizados con los momentos de mayor cobertura mediática. Por ejemplo, del 6 al 10 de enero se identificaron 9841 menciones que contenían intensificación de mensajes asociados al “Cartel de los Soles” y a violaciones del derecho internacional con la etiqueta #VenezuelaNoSeRinde.

“Este análisis revela un ecosistema que opera por capas para producir, amplificar y legitimar narrativas, reforzado por medios proxy y un ramal internacional de aliados que contribuyen a sostener una percepción de consenso sobre el relato local”, alertó la investigación.

* El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de información desde dentro del país.