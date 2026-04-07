“Más temprano que tarde Maduro estará de vuelta” y otras perlas de Diosdado

El ministro del Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, aseguró este lunes que Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, regresarán “más temprano que tarde” al país.

En la acostumbrada rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), el número dos del chavismo envió un mensaje de aliento a Maduro y Flores quienes ya cumplen tres meses detenidos en una cárcel federal del distrito de Brooklyn, Estados Unidos.

“Le enviamos un saludo y nuestra palabra de aliento a nuestro compañero Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional, y a Cilia Flores. Todo nuestro respeto y nuestro cariño hacia ellos”, expresó el ministro.

Otras perlas de Diosdado Cabello

Cabello anunció una movilización nacional por “la paz de Venezuela” para el próximo jueves 6 de abril, mismo día en que trabajadores y estudiantes convocaron una marcha con destino al Palacio de Miraflores en Caracas para exigir mejoras salariales.

“Nosotros vamos a salir en reconocimiento de esa ley y por la paz”, afirmó Cabello.

El ministro de Interior Justicia y Paz informó -sin ofrecer mayores detalles- que los días 11, 12 y 13 de abril se estaría preparando un homenaje al fallido golpe de Estado contra Hugo Chávez, ocurrido en el año 2002 y que derivó en su breve salida del poder.

“No entienden que este país quiere paz y tranquilidad, no lo van a entender, siguen con su agenda de violencia, van a intentar y a hacer cualquier cosa para generar violencia. Nosotros estamos curados y sabemos cómo responder en todo caso”, advirtió.

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