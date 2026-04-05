La señora Carmen Navas sigue sin obtener respuesta oficial del paradero de su hijo Víctor Quero

La organización no gubernamental Justicia, Encuentro y Perdón denunció este domingo, 5 de abril, que la señora Carmen Navas sigue sin tener respuesta oficial del paradero de su hijo Víctor Hugo Quero.

A través de su cuenta de X, la ONG alertó que la señora Navas sigue en esta situación “a pesar de haber agotado todos los mecanismos de búsqueda ante autoridades y órganos de justicia”.

“El silencio institucional y la ausencia de información verificable – tras promesas de las propias instituciones- constituyen no solo un agravio profundo a la dignidad humana de una madre, sino una reiteración del patrón de desaparición forzada y falta de transparencia documentado en Venezuela, donde al menos 80 familias aún desconocen qué ha ocurrido con sus seres queridos retenidos o desaparecidos sin explicación alguna”, denunció la organización.

Esta ausencia de información oficial, advirtió la ONG, no solo constituye una grave omisión de las autoridades, “sino que perpetúa un clima de impunidad y de indefensión sistemática”.

“Exigimos que se proporcione de inmediato información clara, verificable y oficial sobre el paradero del hijo de la señora Carmen, incluyendo si está bajo custodia estatal, el porqué de su detención, las condiciones en las que se encuentra y la situación de su causa judicial. La transparencia y el respeto a los derechos humanos no son opcionales”, agregó la organización.

Siguen transcurriendo los días, y la señora Carmen Navas aún no ha recibido una respuesta oficial sobre el paradero de su hijo Víctor Hugo Quero Navas, a pesar de haber agotado todos los mecanismos de búsqueda ante autoridades y órganos de justicia.



El silencio institucional y… pic.twitter.com/Q3VF3pIajP — Justicia, Encuentro y Perdón (@JEPvzla) April 5, 2026

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