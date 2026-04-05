“Tiene que haber autonomía para que haya equilibrio”: El mensaje pascual del cardenal Baltazar Porras

Durante la mañana de este domingo de Resurrección, 5 de abril, el cardenal Baltazar Porras ofreció un análisis profundo sobre la realidad venezolana en una entrevista concedida al programa Abriendo Puertas de Venevisión. En sus declaraciones, el prelado enfatizó la urgencia de recuperar la autonomía institucional y la reconciliación como pilares fundamentales para el equilibrio democrático del país.

El cardenal abordó temas neurálgicos como la lentitud en la aplicación de la Ley de Amnistía, la crisis migratoria y la necesidad de una libertad de expresión real que permita a los ciudadanos discernir sin manipulaciones. Asimismo, subrayó que cualquier mejora económica debe ir de la mano con una base jurídica sólida y una dimensión social que beneficie a toda la población por igual.

Con un mensaje centrado en la reconciliación y el cese del uso de las armas para resolver conflictos, Porras hizo un llamado a la participación activa de todos los sectores de la sociedad. Insistió en que el futuro de Venezuela depende de la capacidad de sus líderes para escuchar y de la voluntad colectiva para superar las barreras que impiden una transición efectiva hacia mejores condiciones de vida.

Sobre la aplicación de la Ley de Amnistía

El cardenal consideró que el proceso de la Ley de Amnistía “ha ido muy ento” porque quienes están a frente de la comisión “son los que ampararon o los que fueron cómplices de una situación como la que había”.

“No hay duda que encontramos muchas cosas que podemos decir en contra o a favor de la Ley de la Amnistía. Es bueno ver cómo en la historia en ninguna instancia internacional ha aceptado las leyes de amnistía porque ¿quién hace las leyes de amnistía? precisamente los que han cometido la falta”, señaló.

Además, alertó que existe un retroceso al siglo XVIII donde imperaba el “despotismo ilustrado” y que en la democracia debe existir una división de poderes que genere autonomía. “Tiene que haber autonomía para que haya equilibrio”.

“Si me han quitado la libertad por las razones que sea, ver eso como un don, como un regalo. No. Hay una cuestión de justicia, porque tan persona humana es el torturador, como persona humana es el torturado, es la víctima. Tiene que haber una relación distinta y que no nos enfrasquemos en una serie de disquisiciones que no nos llevan a buscar una solución”, dijo.

Libertad de expresión y de información

Baltazar Porras señaló que cuando las puertas se cierran, dejan a las personas dentro de un “corralito” y no puede salir a menos que brinque la cerca. Por eso, considera que abrir puertas implica poder entrar y salir “y ese es el mejor camino para la libertad, porque no somos esclavos ni somos simplemente los que tenemos que hacer lo que otros nos dicen”.

“Hacer las cosas con razonamiento de por qué se hace, sin pisotear los derechos de los otros. En la medida en que se abran puertas y haya normas claras eso es lo que nos hace la necesidad, tanto de la libertad de expresión y la libertad de información, para que uno mismo pueda hacer su propio su propio análisis y su propio discernimiento de qué es lo que debe hacer”, añadió.

A juicio del cardenal, hoy en día gran parte de la población no tiene la capacidad de hacer ese discernimiento, “porque no tiene información, y la información que llega, y más hoy en día con todos estos medios que existen, hay una una manipulación por intereses de diversa índole, y eso requiere que la persona humana tenga todavía una mayor capacidad de poder discernir, así como que agarre un colador y poder sacar las cosas que sean lo más convenientes”.

¿Volverán los venezolanos en el exterior?

Porras manifestó desear que todos volvieran, pero reconoció que con los años del éxodo y los millones de migrantes, estadísticas muestran que, si se dan las condiciones, el retorno “no pasa del 10 o el 15 %”. Cree que es lo normal porque muchos han salido con sus hijos desde pequeños y crecieron con otras culturas que han marcado su vida.

“Volver tiene que ser en condiciones que permitan de verdad superar lo que es. Si en este momento, por ejemplo regresaran al país la mitad de la gente que se ha ido bueno, sería un caos. ¿Qué posibilidades de empleo hay, de vivienda, de que se respete sus derechos? Estamos dando unos pequeños pasitos, pero ese proceso para que realmente, como se hablado, sea transición, supone que hay que ir quitando una serie de barreras que existían para que de verdad se dé una transición, para que todos podamos vivir en mejores condiciones”, expresó.

Designación de fiscal y defensor

El nombramiento del fiscal y del defensor “es y será un termómetro real de qué es lo que se quiere”, señaló Porras, porque “la base que mide un poco el respeto a las leyes, el esquema jurídico que pueda estar en un país, depende fundamentalmente de ellos”.

“Hay una convicción, una percepción del venezolano con respecto a toda autoridad, que mientras más lejos mejor. Toda autoridad pública tiene razón de ser en función de la gente”, dijo.

Porras expresó querer que los órganos de seguridad estén al servicio de la población y no al revés. “Vamos a hacer una manifestación de lo que sea para pedir esto pedir lo otro ¿y qué buscamos? Bueno, que esté con nosotros y nos ampare la autoridad pública. ¿Porque está de acuerdo con nosotros? No. Simplemente para permitir que lo que se va a hacer, se haga se haga en paz y si hay otros que desean hacer cualquier otra cosa, mire, usted tiene su oportunidad en otro momento”.

“Esta ha sido una de las faltas graves que hemos tenido a lo largo de estos 27 años, que si quieren manifestar un grupo inmediatamente, entonces aparece el del otro lado”, aseveró.

Al ser consultado sobre si es necesario cambiar todas las instituciones, consideró que hace falta que haya “unas normas que permitan que esos servicios que son fundamentales para el desarrollo de una sociedad”.

¿Un consejo para Delcy Rodríguez?

El cardenal fue preguntado sobre qué consejo le daría a Delcy Rodríguez, presidenta encargada con el aval de Estados Unidos, y respondió recordando unas palabras que le dio el papa Juan Pablo II: “no le hables a los que mandan porque no hacen caso, háblale a la gente”.

“¿Cuál es el gran legado digamos que nos dejó Mandela? Bueno, que puso de vicepresidente el que lo tuvo preso durante más de 20 años, y eso permitió superar el appartheid que existió pues en Sudáfrica. Tenemos que vernos en esos ejemplos que son los que pueden conducir a un pueblo, a un país, a mejorar en todos los órdenes”, reflexionó.

¿Transición o elecciones?

Para el cardenal, una transición y unas elecciones no son hechos separados, sino que van de la mano. Consideró que no basta simplemente con decir que habrá mejores condiciones económicas, sino que hay que saber “con qué base jurídica, con qué respeto del otro, quién es el que puede invertir o no”.

“Eso solo sin más y no se va dando lo otro, que es lo que permite entonces que todo tipo de instituciones, para poder ir hacia un proceso eleccionario, lo primero es que los ciudadanos puedan decidir por sí mismos qué partido es o qué partido el otro, y no lo que señale quien está en el poder”, consideró.

Manifestó que hay varios pasos que tienen que darse y “no es primero esto para después lo otro”, sino que existe una interconexión entre una cosa y otra.

¿Prioridad económica o política?

Al ser consultado sobre si la prioridad para el país debe ser la economía o la política, Porras señaló que deben ir juntas, pues aunque la economía es fundamental para los ciudadanos, “¿qué se gana con decir ‘tenemos una buena economía’?.

“¿Para quiénes, quiénes son los que se van a beneficiar de eso? Esa es la parte política que hay. No basta con decir, bueno que haya más inversiones ¿De qué manera eso favorece a la población en general? Toda riqueza y toda inversión que no tenga una dimensión social, es decir, que no se desparrame para el resto de la sociedad, pues no es suficiente”, añadió.

¿Es posible lograr la reconciliación?

Porras recordó lo que el Papa León ha repitiendo en diversos momentos, sobre la necesidad de buscar la solución de los conflictos que hay, no con las armas “porque sabemos que eso a lo largo de la historia no ha generado la paz”.

“No podemos ser simples espectadores a ver qué es lo que otros nos hacen, sino que es nuestra propia sociedad la que tiene que marchar, y quienes tienen una responsabilidad, política, social, económica, religiosa; tienen la obligación de de abrirse y escuchar, y en esa escucha es donde hay que ir encontrando caminos que nos permitan avanzar”, finalizó.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.