Dirigente social que denunció corrupción en Pdvsa lleva 11 años en “desaparición forzada”

La ONG Provea denunció este sábado, 4 de abril, que en este 2026 se cumplen 11 años de la “desaparición forzada” del dirigente social Alcedo Mora. El 27 de febrero de 2015, en horas de la mañana, Alcedo Mora salió de su casa en dirección a su trabajo; fue la última vez que sus hijos lo vieron con vida.

Meses antes de su desaparición, Mora había denunciado una red de contrabando de gasolina y gasoil relativa al llenadero de Pdvsa en El Vigía, donde presuntamente estaban involucrados funcionarios de la estatal petrolera y de la gobernación de Mérida, junto con supuestos paramilitares colombianos.

Asimismo, tras su desaparición, la familia del dirigente social notificó a las autoridades que dos días antes de su desaparición forzada, Alcedo Mora fue interceptado cerca de su vivienda por una camioneta negra, modelo Hilux, de donde descendieron hombres armados quienes lo amenazaron de muerte.

La familia de Alcedo Mora señaló al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) como el organismo presuntamente responsable de su desaparición.

Mora, de acuerdo con una nota de prensa de Provea, era un conocido dirigente regional del Partido de la Revolución Venezolana que difundía sus opiniones políticas en programas de varias emisoras de radio. Además, acompañaba a los habitantes de la región andina en procesos de defensa de sus derechos, asumiendo posiciones críticas ante políticas gubernamentales.

Se cumplieron 11 años de la desaparición forzada del dirigente social Alcedo Mora.



Meses antes de su desaparición, Alcedo había denunciado hechos de corrupción en PDVSA y contrabando de gasolina en Venezuela.



Según familiares, funcionarios SEBIN serían presuntos responsables.… pic.twitter.com/qfK7fLyFqu — PROVEA (@_Provea) April 4, 2026

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