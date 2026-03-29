Cilia Flores: pieza clave de la Revolución bolivariana por más de 30 años

Durante más de tres décadas, Cilia Flores se consolidó como una pieza clave dentro del chavismo y logró construir una red de influencia que abarcó el poder judicial, el legislativo, el electoral y el económico. Así lo detalla un informe de la ONG Transparencia Venezuela, publicado en su sitio web.

El documento reconstruye la trayectoria de Flores en la administración pública, y cómo incluyó a figuras de su confianza en instituciones del Estado. Detalla su relación con el fallecido presidente Hugo Chávez y cómo ayudó a su pareja Nicolás Maduro a llegar al poder, hasta que el 3 de enero fuerzas militares estadounidenses capturaron a ambos en Caracas y los trasladaron a Estados Unidos.

Cilia Flores se vinculó con el chavismo en los años noventa. Era parte del equipo de abogados que ayudó a Hugo Chávez y los militares golpistas del fallido alzamiento de 1992 a obtener el indulto del presidente Rafael Caldera. Se sumó al Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 que creó Chávez y que en 1997 se convirtió en el Movimiento V República. Además, impulsó la candidatura del teniente coronel que lo convirtió en gobernante del país por 14 años.

Su ascenso fue constante desde entonces. En el año 2000 fue diputada de la Asamblea Nacional y jefa de fracción parlamentaria. En el 2006 se convirtió en la primera mujer presidenta del Parlamento. Alcanzó la vicepresidencia del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y fue Procuradora General de la República entre 2012 y 2013, cuando Chávez estaba muy enfermo.

Desde la Procuraduría “tomó decisiones y avaló criterios jurídicos que resultaron fundamentales para que Maduro se quedara en el poder” tras la muerte de Chávez en el 2013, reza el informe.

Una red familiar al servicio del poder

El informe de Transparencia Venezuela identifica a familiares de Cilia Flores vinculados al aparato estatal, algunos de los cuales llegaron a ocupar cargos públicos. Su sobrino Carlos Erik Malpica Flores, por ejemplo, acumuló 16 designaciones entre 2005 y 2016 en organismos como la Tesorería Nacional y Pdvsa. El documento también recuerda cómo sus hijos —Walter Jacob, Yosser y Yoswal Gavidia Flores— están sancionados por Estados Unidos, al igual que su hermana Eloisa Flores de Malpica, entre otros parientes.

En 2017 dos de sus sobrinos, Efraín Campos Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, recibieron una condena de 18 años de prisión en EE. UU. por narcotráfico. Los habían detenido en Haití en 2015 mientras negociaban el envío de cocaína. A ambos los liberaron en 2022 tras un intercambio de prisioneros entre Washington y Caracas.

La acusación penal presentada en Estados Unidos tras su detención el 3 de enero señala a Flores como parte de una presunta estructura de narcotráfico.

El informe documenta 122 empresas vinculadas a la primera combatiente, registradas en Venezuela, Panamá, Estados Unidos, Singapur e Islas Mauricio. Las empresas se ubican en sectores que van desde servicios financieros e inmobiliarios hasta hidrocarburos y minería.

Transparencia Venezuela concluye que el rol de Flores no fue el de una figura de acompañamiento, sino el de una operadora central que garantizó la concentración del poder del Estado en manos del chavismo, mientras su red familiar se beneficiaba económicamente con impunidad.

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