A dos días de su segunda audiencia en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, en Estados Unidos, Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores se manifestaron desde la cárcel para pedir a los venezolanos “la unión nacional, la reconciliación, el perdón y el reencuentro entre todos y todas”.

En un mensaje difundido en redes sociales y canales de mensajería este sábado 28 de marzo, dijeron: “Nos han llegado sus comunicaciones, sus mensajes, sus correos, sus cartas y sus oraciones. Cada palabra de amor, cada gesto de cariño, cada expresión de apoyo nos llena el alma y nos fortalece espiritualmente. Estamos bien, firmes, serenos y en oración permanente”.

Maduro y Flores permanecen recluidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn desde hace casi tres meses, luego de que el 3 de enero pasado se ejecutó una incursión militar estadounidense en Caracas que terminó con su captura.

La Fiscalía de EE. UU. acusa a Maduro de “conspiración narcoterrorista”, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos y conspiración para la posesión de armas.

A Flores la señalan de los delitos de conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, y conspiración para poseer armas y dispositivos destructivos.

La segunda audiencia

Este jueves 26 de marzo, Maduro y Cilia Flores tuvieron su segunda audiencia, en la que el juez Alvin K. Hellerstein rechazó desestimar los cargos en su contra.

Durante la sesión, un abogado del otrora gobernante solicitó que Estados Unidos permita que el Gobierno venezolano pague sus honorarios con fondos que embargó por su origen presuntamente ilícito. Por su parte, el fiscal Kyle Wirshba, sostuvo que esos fondos están congelados por razones de seguridad nacional y que Maduro podría recurrir a una defensa pública facilitada por el Estado.

En el comunicado que difundieron el sábado, Maduro y Flores afirmaron que admiran la capacidad del pueblo venezolano de mantenerse unidos en los momentos difíciles.

“Hoy más que nunca llamamos a seguir consolidando la paz del país”, señalaron. “Que nadie se aparte del camino del diálogo, de la convivencia y del respeto, porque esa es la senda de la Patria, esa es la senda del bien”.

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