Un Villegas reemplaza a otro Villegas en carrera por Defensoría del Pueblo

Un Villegas por otro Villegas: Vladimir Villegas el exdiputado, exembajador y expresidente de Venezolana de Televisión (VTV) confirmó su postulación para el cargo de Defensor del Pueblo.

Villegas hizo el anuncio luego de que su hermano, Ernesto, también exministro y vinculado al gobierno chavista, optara por retirar su candidatura para el mismo puesto.

“Él tomó su decisión personal de postularse y luego de abandonar; yo tomé la mía cuando se abrió esta nueva oportunidad. Aunque somos hermanos, una cosa no tiene que ver con la otra”, declaró Vladimir Villegas en un programa radial.

La decisión de Vladimir Villegas se produce durante el cierre del plazo de 48 horas otorgado por el Comité de Postulaciones de la Asamblea Nacional para escoger a los miembros del Poder Ciudadano.

“Creo que mi nombre puede contribuir a una gestión que le dé a la Defensoría el lugar que debe tener al día de hoy, que lamentablemente no lo tiene. Esperemos qué es lo que resuelve el Comité de Postulaciones y qué resuelve la Asamblea Nacional, estamos en manos de ellos. Mi nombre se agrega a otros nombres muy respetables también”, dijo Villegas, quien ha conducido programas en radio y televisión.

Sus cargos dentro del chavismo

Villegas fue parlamentario entre 1994 y 1999. Posteriormente, se desempeñó como miembro de la primera Asamblea Nacional Constituyente. Duró un año frente al canal del Estado Venezolana de Televisión, fue embajador de Venezuela en Brasil y también hizo lo propio en México, donde salió expulsado en noviembre de 2005 luego de que el fallecido presidente Hugo Chávez llamara “cachorro del imperio” y “perrito faldero” a su entonces homólogo, Vicente Fox.

“Tengo una trayectoria en materia de derechos humanos que el país conoce, una trayectoria que habla por sí sola. En materia de lucha por los derechos humanos, eso ha sido una experiencia particular desde muy joven”, expresó Villegas.

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