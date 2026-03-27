Cuatro planteamientos que llevaron gremios y sindicatos a comisión de Desarrollo Social de la AN

Gremios y sindicatos se reunieron este miércoles, 25 de marzo, con diputados de la Comisión de Desarrollo Social de la Asamblea Nacional (AN), para exigir un aumento salarial y de pensiones.

La Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (APUCV) expresaron que “están dadas las condiciones para que el Ejecutivo Nacional decrete un aumento salarial”.

Durante el encuentro, los representantes de las organizaciones realizaron cuatro planteamientos a la comisión de la AN. Ellos son:

Viabilidad Económica: Reiteramos, con base en cifras del BCV, que el Estado posee ingresos suficientes para iniciar el pago de la deuda con los trabajadores. De tal manera, que es claro que el freno al aumento salarial no es económico ni por sanciones, sino por la falta de voluntad política para revertir el empobrecimiento y la vulneración de los contratos colectivos. Ley de Amnistía: Denunciamos que esta excluye a trabajadores judicializados y despedidos arbitrariamente por ejercer sus derechos. Se acordó revisar los casos presentados dentro del artículo 15 de la referida Ley que permite tratar casos especiales. Contraloría de Nómina Pública: Exigimos a los diputados ejercer su función contralora para auditar las cifras oficiales de pensionados y empleados públicos, las cuales, en nuestra opinión, no son transparentes. Rechazo al chantaje del sector empresarial: Manifestamos el repudio a la propuesta del sector privado, de condicionar aumentos salariales a reformas que eliminen las prestaciones sociales. Reiteramos que los derechos laborales son irrenunciables y progresivos.

Por último, reiteramos que las organizaciones sindicales y gremiales seguiremose en las calles hasta lograr el cumplimiento de nuestras demandas.

La Asociación de Profesores de la UCV informa sobre la reunión realizada este miércoles 25 de marzo, entre organizaciones gremiales y sindicales y diputados de la Comisión de Desarrollo Social de la Asamblea Nacional.#UCV #Venezuela #SalariosDignosYa #BonoNoEsSalario pic.twitter.com/WYPE8gJxYt — APUCV (@APUCV) March 26, 2026

Profesores exigen que se rescate el salario

El profesor y presidente de la APUCV, José Gregorio Afonso, exhortó a discutir el tema salarial ante el país. Señaló que en los últimos años la producción petrolera se triplicó y que este año se proyectan más de 40 000 millones de dólares en nuevas inversiones.

“No nos pueden decir que no hay una salida salarial para los trabajadores venezolanos”, dijo Afonso y cuestionó que “el salario hoy de Jacinto Convit o de Fruto Vivas sería 522,16 bolívares”.

“No nos pueden decir que tengamos paciencia infinita con cuatro años esperando un aumento salarial. Somos gente de bien, somos trabajadores. Tenemos años formando gente gratis. No nos vengan ahorita con 30 dólares de bono, nuestra dignidad vale más”, dijo el profesor.

"El salario hoy de Jacinto Convit o de Fruto Vivas sería 522,16 bolívares".



Gremios y sindicatos se reunieron este miércoles con diputados de la Comisión de Desarrollo Social de la Asamblea Nacional, para exigir aumento de salarios ante la precaria situación de los trabajadores… pic.twitter.com/S6EFZYR4gf — PROVEA (@_Provea) March 27, 2026

Por su parte, Luis Crespo, vicepresidente de la APUCV, señaló que el patrimonio de los trabajadores ha sido destruido con las políticas salariales del gobierno.

“Hay que recomponer el salario. Devolverle el patrimonio a los trabajadores y la única forma es a partir de reiniciar el proceso de discusión del salario en el país”, finalizó.

Desde el pasado mes de febrero, trabajadores de la administración pública, jubilados y pesionados, han venido reclamando con protestas de calle un aumento salarial acorde a lo establecido en el artículo 91 de la Constitución.

Vale recordar que el salario mínimo acaba de cumplir cuatro años congelado en 130 bolívares, menos de 20 centavos de dólar al cambio oficial, mientras que el valor de la canasta alimentaria ya roza los 700 dólares.

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