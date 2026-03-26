El Mañanero del 26 de marzo: El ‘itinerario’ judicial de Maduro y Flores en EEUU

¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este jueves, 26 de marzo, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El primer sorbo

Nada fue fortuito. Detrás del arresto del exgobernante venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, la exdiputada Cilia Flores, hay años de investigaciones, documentos, grabaciones y evidencias.

Fue en 2020 cuando, por primera vez, se supo que el entonces presidente venezolano estaba en la mira de la justicia de Estados Unidos y que lo vinculaban con el tráfico de drogas. Pero la historia comenzó mucho antes.

Aquellos señalamientos de 2020 estaban contenidos en la primera “Acusación formal del gran jurado”, también conocida como indictment, contra Maduro. En Estados Unidos, la Fiscalía no puede actuar de manera directa cuando se trata de delitos federales graves, sino que debe cumplir con un protocolo: consignar un escrito acusatorio preliminar ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York y que esta lo someta a la revisión y aprobación del “gran jurado”.

Este gran jurado no tiene nada que ver con el que podría estar dentro de un posible juicio contra el exgobernante. Este grupo –que suele estar compuesto por entre 16 y 23 ciudadanos estadounidenses, mayores de 18 años y que residen en la jurisdicción del tribunal– solo se ocupa de asuntos penales preliminares y actúa de manera independiente bajo la guía de fiscales federales.

Recién salido del horno: otras noticias

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Dólar/Euro BCV

La cita

“En nueve años no hubo disculpas, pero ahora que aspira a ocupar el cargo de Defensor del Pueblo es cuando apela a tan bajo proceder. Señor Villegas, no nos ponga en la posición de otorgar o no el perdón; asuma su responsabilidad y tenga al menos un poco de vergüenza”, Elvira Llovera de Pernalete, madre del estudiante Juan Pablo Pernalete, asesinado en las protestas de 2017.

Lo que rompe en redes

A la salida del consejo universitario el presidente de la FCU-UCV, Miguelángel Suárez, instó a la ministra de Educación Universitaria, Ana María Sanjuán, a dar respuestas al sector estudiantil en una acalorada conversación.

#AlMomento | Así fue el encuentro de la Ministra Ana María Sanjúan (@santajuana) con miembros de la FCU-UCV a la salida del consejo universitario.



A la salida del consejo universitario el presidente de la FCU-UCV instó a la ministra a dar respuestas al sector estudiantil en una… pic.twitter.com/0JzmXvTK09 — Viva la UCV (@VivaLaUCV) March 25, 2026

Azuquita pa’l café

Calo es un perrito guía a quien le daban de tres a seis meses de vida, tras un diagnóstico de lo que parecía un tumor incurable. Pero tras la operación, la biopsia mostró buenos resultados. El tumor era benigno y podrán seguir compartiendo vida y momentos inolvidables muchos años más.

La ñapa (recomendamos…)

HBO Max estrenó el primer avance de la primera temporada de la serie de Harry Potter, en lo que será una adaptación en formato televisivo de los aclamados libros de la escritora británica J. K. Rowling, comenzando con “La Piedra Filosofal”.