Arianny Seijo: de Word a PDF y del anonimato a la procuraduría

La tarde del 24 de marzo de 2026, la Asamblea Nacional selló con una “mayoría evidente” un cambio de mando en la oficina encargada de defender los activos de la República. La abogada Arianny Viviana Seijo Noguera fue designada por el Parlamento de corte oficialista como la nueva procuradora general de la República, en sustitución de Reinaldo Muñoz Pedroza, quien dejó el cargo tras más de una década de una opaca gestión.

En Venezuela, el procurador general es el máximo representante y defensor de los intereses patrimoniales, judiciales y extrajudiciales del Estado y asesora jurídicamente a la Administración Pública. Según la Constitución y la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, entre sus funciones destacan la representación legal de la República en juicios y procedimientos judiciales o administrativos, asesorar a los órganos del Poder Público Nacional y dictaminar sobre contratos de interés nacional, velar por el cumplimiento de las leyes, decretos y resoluciones gubernamentales y autorizar y revisar contratos de alto nivel de la administración pública, así como la intervención en asuntos internacionales que involucren la soberanía nacional

Seijo Noguera tiene 36 años y es egresada de la Universidad Central de Venezuela (UCV). En su currículo destacan dos maestrías obtenidas en el Reino Unido y un doctorado en la Escuela de Leyes de la Universidad de Westminster, en Londres, según difundieron cuentas oficiales del gobierno. El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, escribió también tras su designación que la nueva procuradora tiene además “experiencia en bufetes privados y organismos públicos”.

L@s diputad@s de la AN, aprobamos la designación de Arianny Seijo Noguera, como Procuradora General de la República. Es Abogada de la UCV, con estudios internacionales y experiencia en bufetes privados y organismos públicos. También fue asesora externa de la PGR. ¡Todo el éxito! pic.twitter.com/6DJzXu6wzl — Jorge Rodríguez (@jorgerpsuv) March 24, 2026

La jurista posee una cuenta en la red social X creada en el año 2010 cuyos mensajes permanecen protegidos. En ella, se identifica como “abogada, doctora en Derecho Internacional Público, especializada en la solución de controversias territoriales y fronterizas y máster en Derecho de la Solución de Controversias Internacionales y Comerciales”.

Por su parte, el sitio web del Grupo de Investigación sobre Desarrollo Legislativo y Conflictos LDC –que promueve el diálogo y la colaboración entre académicos, activistas, profesionales y comunidades sobre derecho internacional, conflictos civiles y militares en el “Tercer Mundo”-la incluye como una de sus miembros. En su perfil precisan que se graduó de abogada en 2012 y que ejerció en las áreas de derecho mercantil, laboral y civil.

She loves PDF

Antes de este nombramiento, Seijo Noguera formaba parte de la Consultoría Jurídica de Petróleos de Venezuela (Pdvsa). Su ascenso a la Procuraduría no es un salto al vacío, sino un retorno a una casa que ya conocía, ya que había servido previamente como asesora externa de la propia institución.

Al hacer una búsqueda detallada en internet sobre su trayectoria dentro del gobierno, no se ubican mayores referencias. Sin embargo, hace un mes, su nombre salió a relucir en el marco de la aprobación de la Ley de Amnistía.

El ciberactivista Giuseppe Gangi -ingeniero en tecnología de la información y desarrollador web quien creó el sitio web “Macedonia del Norte”, en el que se recopilaron y publicaron actas de escrutinio y videos de de miles de centros de votación de las presidenciales de 2024- reveló, tras experticias técnicas, queel proyecto del polémico texto legal fue creado el 6 de febrero de 2026 a las 6:43 p.m. hora de Venezuela y que Arianny Seijo Noguera figuraba como su autora.

Sus investigaciones encontraron además que el documento había sido originalmente redactado en Word en el año 2016 “y convertido a PDF con

@ilovepdf_com”.

🚨 AL DESCUBIERTO



El "Proyecto de Ley de Amnistía" de la Asamblea Nacional fue creado el 06 de Febrero a las 6:43pm. de Venezuela, aunque la ley se aprobó un día antes.



Autora: Arianny Seijo Noguera. Redactado en Word 2016 y convertido a PDF con @ilovepdf_com.



Arianny no… pic.twitter.com/8Cn3Coqq79 — Giuseppe Gangi (@ggangix) February 7, 2026

Vínculos a empresas en Reino Unido

Al escudriñar su historial, destaca el nexo de la jurista con al menos cuatro firmas registradas en el Reino Unido, según revelan documentos oficiales de acceso público. Una de las entidades en las que figura el nombre de la flamante procuradora es Roraima Capital LLP. Esta sociedad de responsabilidad limitada fue constituida el 1 de enero de 2021 y disuelta apenas dos años después, el 24 de enero de 2023. En dicha firma, la abogada ejerció como “miembro designado” (Designated Member), rol que en la jurisdicción británica implica asumir la representación legal y administrativa, además de garantizar el cumplimiento normativo y la presentación de balances anuales. En esta misma directiva participó Saúl Ameliach, actual viceministro de Economía Productiva.

Asimismo, Seijo Noguera se desempeñó como directora y propietaria del 75% de las acciones de Crixto Limited. Esta sociedad privada —una figura jurídica independiente de sus socios— fue establecida en agosto de 2019 y extinguida en julio de 2024. Según su objeto social, la empresa se dedicaba a la intermediación financiera y actividades de sociedades de cartera de servicios financieros.

La tercera organización en el historial mercantil de Seijo en Reino Unido fue Miaki LTD, creada en septiembre de 2020 para el “comercio al por menor por correo o Internet” y disuelta en marzo de 2023.

Un dato sobresaliente es que todas estas compañías compartían una misma dirección de registro: 71-75 Shelton Street, Londres, Greater London, United Kingdom, WC2H 9JQ . Esta ubicación coincide precisamente con la dirección de Washington Trading LTD, firma sancionada en junio de 2020 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos. Según el Departamento del Tesoro, dicha empresa formaba parte de una red diseñada para ayudar a Pdvsa en la evasión de las sanciones petroleras.

Finalmente, existe un cuarto registro a nombre de Seijo Noguera: Asa International Consultants Limited. Con un perfil orientado a las relaciones públicas y comunicaciones, la firma estuvo operativa entre febrero de 2016 a septiembre de 2018. Su domicilio inicial fue el Flat 4 21 North Audley Street, aunque la historia recopilada por el registro mercantil muestra que la dirección rotó en cuatro oportunidades antes de su cierre definitivo.

Asesora en temas del Esequibo

Además de autora del documento del proyecto de Ley de Amnistía y su pasado corporativo en Londres, la nueva procuradora fue una de las juristas que formó parte del equipo asesor de Delcy Rodríguez -entonces vicepresidenta de la República- en las acciones internacionales que ejerció Venezuela por el Esequibo hace tres años.

Seijo Noguera figura como abogada asistente del Estado Venezolano en la sentencia del 6 de abril de 2023 de la Corte Internacional de Justicia sobre el Esequibo, en la que se desestimó la objeción presentada por Venezuela, la cual argumentaba que el Reino Unido era una “parte indispensable” en el proceso y que, ante su ausencia, la demanda de Guyana era inadmisible.

¿Quiénes nos representaron ante la @CIJ_ICJ ? #MiMapa #15Nov



Delcy Rodríguez, Vicepresidenta Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela; Samuel Reinaldo Moncada Acosta, Embajador, Representante Permanente de Venezuela ante la ONU, como Agente;

Elsie Rosales García, PhD,… pic.twitter.com/dWgFmJmncn — Mi Mapa de Venezuela incluye nuestro Esequibo (@AntroCanal) November 15, 2023

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.