Han pasado casi tres meses desde que las fuerzas armadas de Estados Unidos capturaron a Nicolás Maduro y a Cilia Flores y la ansiada transición hacia la democracia en Venezuela no ha llegado y pareciera que tomará un tiempo en caso de producirse.

Esa es la percepción de la analista político, Carmen Beatriz Fernández, quien fue la invitada de este martes 24 de marzo junto con el director de Ecoanalítica, Alejandro Grisanti, de La Conversa conformada por Runrunes, El Pitazo y Tal Cual.

A juicio de la CEO de DataestrategIA, el tiempo juega a favor de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

“Delcy podría aspirar a tener una legitimidad de gestión, ese paquete de 500 mil millones de dólares anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para Venezuela puede generar una actividad en la economía”.

Según el director de El Pitazo, César Batiz, un reportaje de este medio reveló que en los primeros dos meses de gestión tutelada, Rodríguez no ha resuelto problema alguno y por ello se han producido protestas exigiendo derechos.

Para Luis Blanco, director de Runrunes, el chavismo siempre ha apostado por el paso del tiempo para distraer a sus adversarios políticos y mantenerse en el poder.

Fernández expuso que la salida del ministro de Defensa Vladimir Padrino López y su reemplazo por Gustavo González López era un movimiento esperado en el tablero de ajedrez que están jugando los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez con el presidente Trump.

“Ese archipiélago del poder que es el madurismo se está acabando, a rey muerto, rey puesto, los cambios que estamos viendo en el gabinete son nombres leales a Delcy”, dijo Fernández.

Ronna Rísquez expresó que la llegada de González López a la cartera de Defensa es una forma de hacer contrapeso.

“El tiene una parte del poder de fuego y Diosdado Cabello tiene la otra”, expresó la directora de la Alianza Rebelde Investiga.

Para Fernández los sectores del oficialismo comenzaron a constituirse después de la muerte del presidente Hugo Chávez. Según la profesora universitaria, varios de esos espacios han sido cercenados y al parecer ahora solo queda el “Rodrigato” y Cabello, luego que fueran apartadas fichas como Tarek El Aissami, el ex ministro de Petróleo, Rafael Ramírez y más recientemente Maduro y Flores.

La profesora universitaria sentenció que los nombramientos que ha hecho Delcy Rodríguez tienen que contar con la venia de los Estados Unidos.

Descartó que el ex ministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, tenga cabida en el actual interinato porque, a su juicio, no goza del aprecio de la Casa Blanca.

La analista política sentenció que a pesar de que el expresidente del gobierno español, Jose Luis Rodríguez Zapatero y el mandatario colombiano, Gustavo Petro, han tratado de autenticar la gestión de Delcy Rodríguez, esta se encuentra cubierta por un manto de ilegitimidad.

Añadió que Trump apuesta por la estabilidad que no necesariamente se traduce en democracia.

“Puede haber actores que apuesten solo a la prosperidad económica y el mantenimiento del Estado represivo, ese es el peligro”.

Fernández indicó que la sociedad civil en Venezuela tiene que seguir presionando para que se restituya el hilo democrático.

“¿Cómo le pides paciencia a una sociedad que está viviendo al límite? El riesgo que asume el gobierno de los Estados Unidos es que la gente le pida soluciones a ellos”.

Víctor Amaya, director de Tal Cual, informó que ya se han producido protestas frente a la embajada de Estados Unidos en Caracas exigiendo la libertad de los presos políticos.

Prosperidad tendrá que esperar

Para el director de Ecoanalítica, Alejandro Grisanti, es posible que a finales de este año se produzca una mejora económica que favorezca al pueblo venezolano.

“Nosotros vemos que el poder adquisitivo va a empezar a mejorar de cara al segundo semestre, estas navidades podrían ser mejores que las del año pasado”.

Sin embargo, el economista reconoció que en la actualidad los acuerdos en materia energética firmados por los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos no están teniendo efecto en el bolsillo de la gente.

“Esas inversiones no necesariamente llegan a la gente, no obstante hay una percepción de mejora. En octubre del año pasado, los empresarios venezolanos tenían una esperanza de prosperidad de 16%, después de enero ese porcentaje se ubicó en 93”.

Grisanti consideró obligatorio que el venidero 1 de mayo, el gobierno haga un anuncio sobre el salario que se encuentra estancado en 2022 desde 130 bolívares mensuales, menos de 0,30 centavos al cambio oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

“Es un insulto, son demasiados años de mal manejo de la economía, distorsiones que terminan castrando las oportunidades de inversión, no hay cifras del sector público, nadie sabe siquiera cuántos pensionados y jubilados hay, pueden ser 8 millones”.

Grisanti explicó que aumentar el sueldo básico a los venezolanos representa un desembolso considerable para el gobierno chavista.

“Si les das el salario mínimo más bajo en América Latina, que son 150 dólares, estaríamos hablando de 1.200 millones de dólares al mes, el gobierno no tiene esos recursos y muchas empresas privadas tampoco. En todo caso esperaría un incremento por debajo de 100 dólares mensuales”.

El economista expresó que es perentorio atender el tema cambiario y la disparidad entre el tipo de cambio oficial y el paralelo.

“Todavía no he escuchado a nadie decir que vayan a hacer una modificación cambiaria. El control de cambio le ha costado a Venezuela desde 2003 al 2026, 225 mil millones de dólares, eso es como dos años de producción petrolera”.

Añadió que desde el pasado 3 de enero, el BCV ha efectuado cuatro subastas donde se han colocado 1.000 millones de dólares y de esos, entre 200 y 300 millones fueron adquiridos por personas naturales.

“Eso quiere decir que volvieron los raspacupos. La única manera de acabar con ellos es cerrando la brecha entre los tipos de cambio y volver a la libre convertibilidad del bolívar”.

Apuntó que la Ley de Hidrocarburos favorece al productor de petróleo y que la cifra de producción para 2027 podría estar por encima del millón y medio de barriles diarios.

Para el economista es fundamental producir una mejora en el sector eléctrico.

“Y no es muy caro, pero hay que hacerlo, de otra manera no pueden garantizarse las inversiones, para los empresarios es muy importante que se produzca un cambio político, eso ofrece mayor piso jurídico”.

Grisanti indicó que la inflación en febrero de este año cerró en 600%.

“Nosotros pensamos que la inflación va a ir cediendo de cara a un solo dígito, puede cerrar el año por debajo de 200%, vamos a tener una inflación entre 3% y 5% mensual de cara al último trimestre”.

Para Grisanti, la mejor política salarial es aniquilar la inflación.

“Venezuela tiene casi 10 años aislada del sistema financiero internacional y eso va a tardar en reconstruirse”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.