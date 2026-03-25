La esperada participación de Delcy Rodríguez en foro en Florida fue virtual

La vicepresidenta encargada de Venezuela, con el aval del gobierno de Donald Trump, Delcy Rodríguez, participó de manera virtual en cumbre FII Priority Miami 2026, pese a la expectativa generada por su posible visita a los Estados Unidos.

En su discurso, frente a un grupo de inversores estadounidenses, saudíes y latinoamericanos, Rodríguez aseguró que Venezuela está “creando condiciones para recibir capital internacional”.

“Yo creo que cuando hablamos de entornos para la inversión, una premisa tendría que ser la desideologización, indistintamente de nuestros pensamientos (…) puedan establecerse ambientes propicios para que los inversionistas encuentren mecanismos que sus inversiones propicien retornos”, dijo Rodríguez.

ÚLTIMA HORA | Delcy Rodríguez aboga por la desideologización para atraer inversión en la cumbre FII.



"Indistintamente de nuestros pensamientos (…) pueda establecerse ambientes propicios para que los inversionistas encuentren mecanismos que sus inversiones propicien retorno"… pic.twitter.com/iyrsKX2pGO — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) March 25, 2026

La funcionaria destacó que, desde que encabeza la conducción del país, ha recibido a 120 empresas energéticas y ha sostenido 236 reuniones con empresas y representantes de los gobiernos de Estados Unidos, Medio Oriente, Asia, África y Europa.

Rodríguez también afirmó que Venezuela “visualiza su economía libre de sanciones” y que el Ejecutivo adelanta incentivos para impulsar sectores productivos. “Queremos que el PIB se mantenga en dos dígitos. Queremos que el inversionista comprenda que tiene seguridad”, dijo.

El wifi salió del grupo

La intervención virtual de Rodríguez tomó un giro inesperado cuando el moderador de la cumbre anunció que daría inicio a la ronda de preguntas relacionadas, precisamente, con la situación institucional del país, el clima político y las garantías para los inversionistas.

Pasados unos segundos, la conexión de Rodríguez quedó en negro y no volvió a incorporarse al foro.

La intervención más esperada del momento dejó en los inversionistas más dudas que certezas y sin espacio para aclarar las dudas que les preocupan.

🚨 Delcy Rodríguez fue a un foro en Miami, dio su discurso… y cuando venían las preguntas sobre el futuro de Venezuela, se desconectó. 🙃

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Reacciones por la desconexión

Las reacciones por la abrupta desconexión de Delcy Rodríguez no se hicieron esperar y los usuarios de X ironizaron con varias teorías.

El tuitero José González aseguró que la desconexión se debió a que “el sol estaba muy fuerte en Miraflores”.

Andrés Martínez, usuario de X, expresó que salir antes de la ronda de preguntas “genera dudas sobre la transparencia y credibilidad para hablar del futuro de Venezuela”.

El internauta Ángel Ramos señaló que su conexión a internet se cayó por el racionamiento eléctrico.

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