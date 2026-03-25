Represión en Táchira: detienen a joven durante protesta de empleados públicos

Este miércoles, 25 de marzo, fue detenido el joven tachirense José Antonio Sáez Vivas durante una manifestación en San Cristóbal.

Según reportó la periodista Yamile Jiménez, varios hombres armados y sin portar identificación, se lo llevaron detenido a un paradero desconocido.

Sáez Vivas participaba en la marcha convocada por los gremios y sindicatos de trabajadores, que tenía como punto de partida la Plaza La Libertad hasta la sede de la Defensoría del Pueblo.

Reportes de medios locales informaron que un grupo de personas que se encontraban esperando por la entrega del documento en la Defensoría del Pueblo, corrieron más de dos cuadras para evitar que se lo llevaran. “Ni un preso más”, comenzaron a gritar.

🚨Liberado José Antonio Sáenz, joven Tachirense detenido durante la protesta de este 25 de marzo en San Cristóbal.



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Procesado y con antecedentes

Horas después, Sáez Vivas fue liberado y en un video difundido en redes sociales detalló que lo encerraron, lo procesaron y le crearon antecedentes penales.

“Estoy juzgado ilegalmente, me pusieron como un delincuente cuando yo no he cometido ningún delito. Denuncio a los entes de seguridad del estado por mi integridad física y la de mi amigo Maikel Pallottini”, declaró Sáez.

Pallottini logró escapar de los funcionarios policiales gracias a que corrió y pudo esconderse en un establecimiento comercial.

Tanto Sáez como Pallottini son militantes del partido Alianza Bravo Pueblo (ABP) y marchaban pacíficamente junto a otros empleados públicos.

En Táchira fue detenido el joven José Antonio Sáenz mientras participaba en una concentración de empleados públicos para exigir mejoras salariales. Hombres vestidos de civil se lo llevaron en San Cristóbal.



Maikel Palottini, quien lo acompañaba, logró resguardarse en un… pic.twitter.com/OPLfqNhddG — Cristian Crespo F. 🇨🇺 (@cristiancrespoj) March 25, 2026

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