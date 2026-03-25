Moncada: otra de las piezas del dominó madurista que cayó

Ni el fallecido mánager de los Tigres de Aragua, Welby “Buddy” Bailey hizo tantos cambios cuando subía al montículo de los pitchers de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) como los que ha hecho la presidenta encargada de Venezuela bajo la tutela de Estados Unidos, Delcy Rodríguez a partir del 3 de enero de este año, fecha en la que un operativo de las fuerzas armadas estadounidenses detuvo a Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores.

De acuerdo a agencias internacionales, 15 cambios ha llevado a cabo la mandataria interina desde principios de año, el más reciente fue el de Samuel Moncada, quien ocupó el cargo de embajador en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por diez años.

Según Rodríguez, Moncada, quien fue designado por Maduro (hoy preso en una cárcel de Nueva York cerca de la ONU) pasará a cumplir “nuevas tareas internacionales”, aunque no especificó de qué se trata.

En un enroque típica de una ajedrecista vigilada por el ojo de un republicano en la Casa Blanca, Rodríguez designó en el cargo de Moncada a Coromoto Godoy, quien se había desempeñado como ministra de Comercio Exterior, cartera que será asumida por el economista Johann Alvarez Márquez.

Con una década en la ONU, Moncada solo era superado por el ex ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, quien estuvo doce años al frente de la cartera castrense y recientemente fue reemplazado por Gustavo González López.

Un periplo mayormente fuera de Venezuela

Desde que se graduó como historiador en la Universidad Central de Venezuela (UCV) e hizo un PhD en Oxford, Moncada ha estado en cargos ministeriales.

El militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) de 67 años se estrenó en un alto cargo del gobierno como ministro de Educación Superior en 2004, cargo en el que estuvo hasta 2006 durante la presidencia del fallecido presidente, Hugo Chávez.

Posteriormente reemplazó a Alfredo Toro Hardy como embajador de Venezuela ante el Reino Unido, designado embajador venezolano ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y jefe de la Comisión Presidencial ante el Movimiento de Países No Alineados.

Asumió el viceministerio para América del Norte para seguidamente reemplazar a la propia Delcy Rodríguez en el Ministerio de Relaciones Exteriores en el marco de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente en 2017.

Moncada regresó a ejercer sus funciones como viceministro y embajador de Venezuela en la OEA, una vez culminada la elección constituyente y a raíz del nombramiento de Jorge Arreaza como canciller.

En la sede de la OEA en Washington estuvo hasta 2019 en paralelo con su desempeño en la ONU, que ejerció hasta este miércoles cuando fue destinado a menesteres internacionales desconocidos.

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