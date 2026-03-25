Madre de Juan Pablo Pernalete a Villegas: “Asuma sus responsabilidades y tenga un poco de vergüenza”

Elvira Llovera de Pernalete, madre de Juan Pablo Pernalete, joven asesinado en las protestas antigubernamentales de 2017, se pronunció para exigirle a Ernesto Villegas que “Asuma sus responsabilidades y tenga un poco de vergüenza”.

El pasado domingo, en una entrevista concedida al programa Abriendo Puertas, transmitido por Venevisión, Villegas ofreció disculpas públicas a las familias de las víctimas de las protestas de 2017, mencionando de forma explícita el caso de Juan Pablo Pernalete.

“Aprovecho para expresarle mis disculpas a todas estas familias y si lo que yo hice, hablar de estos casos, incrementó su dolor, yo me disculpo”, dijo Villegas quien para ese momento aspiraba al cargo de Defensor del Pueblo.

“Asuma sus responsabilidades y tenga al menos un poco de vergüenza; haga un acto de mea culpa genuino que incluya a todas las víctimas del régimen que usted ayudó a silenciar. Y luego de eso, abogue por la total y absoluta liberación de todos los presos políticos, civiles y militares”, expresó Elvira Lovera de Pernalete en un video difundido en redes sociales.

“Episodio de descaro e indolencia”

Para Elvira Llovera, las declaraciones tardías de Villegas son un nuevo episodio de “descaro e indolencia”. Rechazó que tras nueve años de impunidad y silencios, aparezca ahora “de la manera más desvergonzada y oportunista posible”.

La madre de Juan Pablo Pernalete recordó que desde el primer momento se supo que la Guardia Nacional Bolivariana le disparó al joven una bomba lacrimógena a corta distancia y de manera alevosa que le produjo la muerte, pero que el Gobierno de Nicolás Maduro lejos de reconocer su responsabilidad crearon una matriz de opinión falsa.

En el audiovisual, Elvira Llovera señaló directamente a Ernesto Villegas de ser uno de los principales artífices del “falso y cruel proceder”.

“Ahora el señor Villegas aparece pidiendo disculpas cuando en rueda de prensa dijo que a mi hijo lo habían asesinado sus compañeros con una pistola de perro cautivo, aún cuando ellos ya sabían la verdad. En nueve años no hubo disculpas, ni públicas ni privadas, pero ahora cuando aspira a ocupar el cargo de defensor del pueblo, es cuando Ernesto Villegas apela a tan bajo proceder, y lo hace a través de las redes sociales, ni siquiera viéndonos a los ojos”, reclamó.

Elvira Llovera exhortó a Villegas a cumplir con sus responsabilidades desde su deber moral y no para aspirar a un cargo público al cual no tiene estatura moral para hacerlo.

“Mientras continúen los mismos personajes que han mentido y han ocultado la verdad de los hechos, en las graves violaciones de derechos humanos que han ocurrido y siguen ocurriendo en nuestro país, nunca existirá un sistema de justicia confiable y verdadero en Venezuela. No al olvido, y sí a la no repetición”, finalizó Llovera de Penalete.

El estudiante universitario Juan Pablo Pernalete fue asesinado el 26 de abril de 2017 durante una protesta en Caracas, en el contexto de las manifestaciones antigubernamentales. Su caso se convirtió en uno de los más emblemáticos por el uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad del Estado.



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