Ernesto Villegas se disculpa con la familia de Juan Pablo Pernalete nueve años después de revictimizarlos

El aspirante a la Defensoría del Pueblo, Ernesto Villegas, ofreció disculpas públicas a las familias de las víctimas de las protestas de 2017, mencionando de forma explícita el caso de Juan Pablo Pernalete.

Durante una entrevista concedida a Venevisión este domingo, 22 de marzo, recordó aquella vez que lo entrevistó su hermano y periodista Vladimir Villegas, donde ambos tuvieron un encontronazo debido a las discrepancias que tenían sobre cómo ocurrió el asesinato del estudiante de 20 años.

Ernesto Villegas, que coordina el Programa de Paz y Convivencia Democrática, admitió haberse “ofuscado” en aquel entonces con su hermano al comentar estos sucesos. “Aprovecho para expresarle mis disculpas a todas estas familias y si lo que yo hice, hablar de estos casos, incrementó su dolor, yo me disculpo”, manifestó.

El funcionario vinculó este reconocimiento de responsabilidad con su actual postulación para defensor del Pueblo. “No les pido perdón, lo que aspiro es que mis actos al frente de la Defensoría del Pueblo me hagan merecedor de ese perdón de todas esas familias, y de las que lamentablemente con posterioridad también se han visto enlutadas en Venezuela”, añadió.

ÚLTIMA HORA | Ernesto Villegas pide disculpas a la familia de Juan Pablo Pernalete y de todas las víctimas de la violencia política en Venezuela.



"Yo no quiero muertos más en mi país, no quiero un preso más. Yo quiero paz", afirmó. https://t.co/rNbynMNQlN pic.twitter.com/8eIsyqekn9 — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) March 22, 2026

Villegas promovió la mentira oficial

A finales de abril de 2017, después que Juan Pablo Pernalete fue asesinado, diversos voceros del oficialismo posicionaron una matriz de opinión que revictimizaba al estudiante y a su familia. Precisamente, Ernesto Villegas contribuyó a esa ola de revictimización al asegurar, cuando era ministro de Comunicación e Información, aseguró en VTV, en compañía de Delcy Rodríguez, que el joven podría haber sido asesinado con una pistola de perno cautiva.

“Hay una aproximación policial que muestra con alto grado de veracidad la posibilidad de que este joven venezolano haya sido asesinado con un arma llamada pistola de perno cautivo”, señaló Villegas en esa declaración, donde además criticó a la prensa internacional donde se atribuía la muerte del estudiante al impacto de una bomba lacrimógena.

En ese entonces, Villegas también afirmó que, tras revisar varios videos del suceso, uno de ellos mostraba “que para el momento de los hechos no se ve en las proximidades ningún Guardia Nacional”.

Las declaraciones de Villegas fueron posteriormente desmentidas por la exfiscal Luisa Ortega Díaz, quien en una rueda de prensa Pernalete fue impactado por una bomba lacrimógena, produciéndole un “shock cardiogénico por traumatismo cerrado de tórax”.

Ortega Díaz declaró que la responsabilidad de esta muerte fue de un efectivo de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), por el cual hasta ahora, casi nueve años del asesinato, no se ha completado un juicio ni se han declarado culpables.

En una nota publicada por la ONG Provea en mayo de 2017, denunciaron que “el aparataje comunicacional del gobierno de Nicolás Maduro, incluyendo su ministro de comunicaciones, Ernesto Villegas, intentó tapar la violación al derecho a la vida de un joven, en medio de una brutal represión en la que se accionó una bomba lacrimógena de forma horizontal y directa como arma letal”.

Los padres de Juan Pablo Pernalete denunciaron que las declaraciones de Villegas y otros funcionarios del oficialismo generaron falsas matrices de opinión y los revictimizaba constantemente mientras sufrían la pérdida de su hijo. Incluso, los progenitores del estudiante hicieron una denuncia en 2017 ante el Ministerio Público y el Tribunal Supremo de Justicia contra los funcionarios chavistas, así como medios de comunicación afiliados al gobierno, “por crear y apoyar una matriz de opinión falsa, afectando la credulidad pública y por el daño moral y psicológico a sus padres”, señaló el señor José Pernalete en una entrevista concedida a Runrun.es en 2023.

El gobierno tardó cuatro años en reconocer que Juan Pablo fue asesinado por el impacto de una bomba lacrimógena que disparó la Guardia Nacional Bolivariana, a través de las declaraciones de Tarek William Saab, exfiscal general, quien, el 1 de mayo de 2021, indicó que 12 funcionarios del cuerpo castrense habían sido imputados por el delito de “homicidio preterintencional en calidad de complicidad correspectiva”.

Así murió Juan Pablo Pernalete

En su momento, el equipo de Runrun.es tuvo acceso exclusivo al contenido del acta de defunción del estudiante de 20 años de edad. El documento legal, firmado por el Ministerio Público con la participación de forenses de la Fiscalía y del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), certifica que la causa de muerte fue un “shock cardiogénico, contusión cardíaca y traumatismo cerrado de tórax”.

Fuentes consultadas detallaron que el impacto no solo le fracturó el esternón, sino que llegó a perforar sus pulmones, derivando en un paro cardíaco inmediato. Llama la atención que, según expertos consultados como el traumatólogo Juan Carlos Perdomo, el certificado de defunción omitiera la especificación del objeto contundente que causó tales lesiones, una irregularidad notable en un documento de esta naturaleza.

A diferencia de los procedimientos estándar, que exigen el lanzamiento de bombas lacrimógenas con ángulos superiores a 45° y distancias de entre 56 y 70 metros, el impacto sobre Pernalete se produjo de forma horizontal y directa.

La evidencia técnica indica que el disparo se efectuó a una distancia extremadamente corta, de tan solo 2 a 3 metros. Según otro reportaje publicado por el equipo de Investigación de Runrun.es en mayo de 2017, el cuerpo de la víctima recibió una transferencia de energía cinética equivalente al golpe de un objeto de 80 kg desplazándose a una velocidad aproximada de 270 km/h.

La investigación también reveló que el proyectil utilizado, una bomba trifásica de calibre 37 a 40 mm y 14 cm de longitud, impactó directamente en la zona precordial (costado izquierdo del tórax). Los hallazgos forenses y las fuentes médicas de la investigación detallan:

Compromiso severo del esternón y fractura entre la tercera y quinta costilla del lado izquierdo.

Contusión cardíaca directa y traumatismo con afectación pulmonar bilateral.

El impacto desencadenó un fallo inmediato de la función de bombeo del corazón debido a la violencia del traumatismo.

La reconstrucción de los hechos demuestra que la letalidad no fue producto de un accidente, sino una consecuencia directa del modo de empleo.

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