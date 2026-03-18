Trescientos días cumple el abogado argentino Germán Giuliani encerrado en Yare II, una cárcel de máxima seguridad a las afueras de Caracas. Su esposa, Virginia Rivero, y sus tres hijos, exigieron a las autoridades venezolanas, a través de un video, que se haga justicia y lo liberen de inmediato.

“Llevamos 300 días de angustia, de incertidumbre y de un dolor que ninguna familia debería vivir”, afirmó Rivero en un mensaje directo para la presidenta encargada Delcy Rodríguez y a su hermano y jefe de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

La hija mayor de Giuliani, Joaquina de 19 años de edad, expresó a los hermanos Rodríguez: “Tienen en sus manos la posibilidad de corregir una injusticia. Mi papá tiene derecho a recuperar su libertad”.

Uma, de 17 años de edad, describió a su padre como “un hombre trabajador, honesto, dedicado a su familia y a su país”, y denunció que su detención “ha sido arbitraria desde el primer día”.

El menor de los hijos, Timoteo, de 11 años, pidió que se respeten los derechos de su padre y expresó el deseo de volver a verlo: “Que vuelva con su familia, que podamos abrazarlo de nuevo”.

“No hay razón legal ni humana para que siga detenido. Cada día que pasa es un día más de sufrimiento”, insistió Virginia Rivero.

También le envió un mensaje a su esposo: “Estamos contigo. No vamos a dejar de luchar por tu libertad. Te esperamos. Te amamos. Y no descansaremos hasta que regreses a casa”.

El último preso argentino

A Germán Giuliani lo detuvieron en mayo de 2025, tras viajar a Venezuela por trabajo. Su familia denunció que estuvo 12 días bajo desaparición forzada, hasta que las autoridades reconocieron la detención y dijeron dónde estaba recluido.

El Gobierno venezolano lo acusó de pertenecer a una supuesta red de terrorismo y narcotráfico. Su familia insiste en que no existen cargos formales ni pruebas que respalden las acusaciones, por lo que la detención es arbitraria.

Sus parientes aseguran que Giuliani sufrió torturas físicas durante los interrogatorios. Dicen que lo colgaron de las esposas durante largos períodos y que estuvo en condiciones extremas de reclusión, reseñó Infobae.

El gobierno argentino, a través del embajador Carlos Foradori (@cmforadori), reclamó ante la ONU la liberación inmediata del abogado Germán Giuliani, detenido en Venezuela desde hace casi 300 días.



Seguimos reclamando la libertad para Germán Giuliani y para todos los presos… pic.twitter.com/ttYBBvirko — Silvana Giudici (@SilvanaGiudici) March 16, 2026

Giuliani permanece como el último ciudadano argentino detenido en Venezuela. A la fecha liberaron a Yaacob Harary, Gustavo Rivara, Roberto Baldo y al gendarme Nahuel Gallo, a quien excarcelaron el 1° de marzo de 2026 tras 448 días preso.

La liberación de Gallo se concretó a través de gestiones realizadas por dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la Federación Venezolana de Fútbol (FVF), por fuera de los canales diplomáticos oficiales.

Según declaró su suegra, Gallo salió de Venezuela con medidas cautelares que le prohíben hacer declaraciones públicas.

En el video, la familia de Giuliani no hace referencia a gestiones en curso para obtener su liberación, y no se conocen hasta ahora canales activos de negociación similares a los que operaron en el caso Gallo.

Virginia Rivero insistió en que la liberación del abogado es “un imperativo humanitario y legal” y pidió a la comunidad internacional mantener la atención sobre su caso.

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