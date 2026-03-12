Donde la ideología levantó muros, el fútbol —y su conexión con el poder— tendió puentes. Al menos, así parece demostrarlo la diplomacia paralela que logró la excarcelación de Nahuel Gallo, tras 448 días detenido arbitrariamente en Venezuela.

Un evento fue clave. Al terminar la presentación del nuevo Centro de Alto Rendimiento que se construirá en los espacios de La Carlota, el presidente de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF), Jorge Giménez Ochoa, agradeció la asistencia de dos integrantes de la Asociación de Fútbol Argentina (AFA), Luciano Nakis y Fernando Islas Cásares. Más tarde, ese 1° de marzo, el mismo avión que los trajo, los llevó de vuelta a Buenos Aires con un pasajero más: el gendarme argentino que se había convertido en prisionero del Estado.

Esta no fue la única vez que los involucrados en la liberación se vieron las caras para hablar del tema. Una semana antes de que se lograra su excarcelación, según el diario Perfil, Giménez Ochoa coincidió en Brasil con el presidente de la AFA, Claudio “el Chiqui” Tapia.

“Según trascendió, allí, con intervención también de Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, se acercaron posiciones para facilitar el regreso de Gallo”, reseñó el medio.

Al gendarme argentino lo arrestaron el 8 de diciembre de 2024, cuando entró al país para reencontrarse con su esposa venezolana María Alexandra Gómez y su hijo. Tarek William Saab, quien era fiscal general de la República, lo acusó de planear acciones “terroristas”, mientras que el entonces gobernante Nicolás Maduro dijo que los planes incluían asesinar a su vicepresidenta, Delcy Rodríguez.

Tras la detención, su familia desconocía su paradero. Ellos supieron que estaba en la cárcel del Rodeo I por una foto que publicó el Gobierno un mes después. Estuvo incomunicado y sin visitas más de un año. Dos días antes de ser excarcelado le permitieron, por primera vez, hablar por teléfono con su esposa.

Nahuel Gallo en la cárcel del Rodeo I a un mes de su detención. Foto: Captura de pantalla de un video difundido por el Estado venezolano.

Su caso y el arresto de otros ciudadanos argentinos en Venezuela empeoraron las ya rotas relaciones diplomáticas entre ambos países. Figuras como el canciller venezolano Yván Gil incluso señalaron al gobierno de Javier Milei de conocer las presuntas “acciones desestabilizadoras” que ejecutaría el gendarme.

Tras 448 días en prisión, fue la AFA quien dio la noticia de la liberación de Gallo. En su página web, el 1° de marzo, publicaron la foto del cabo primero en el aeropuerto Ezeiza de Buenos Aires, junto a Luciano Nakis y Fernando Islas Cásares.

El gendarme argentino Nahuel Gallo junto a Luciano Nakis, secretario de la AFA, y a Fernando Islas Casares, secretario de Protocolo | Foto: AFA.

La AFA agradeció directamente a la ahora presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, por “su sensibilidad y disposición para atender esta situación”.

Afirmaron que el deporte “puede ser un puente efectivo para el entendimiento y la cooperación”. Además, reconocieron a la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) “por facilitar el contacto que permitió este acercamiento”.

Tapia y Giménez Ochoa son también parte del Consejo Ejecutivo de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), por lo que coinciden en los encuentros oficiales del fútbol sudamericano.

“Chiqui” Tapia felicitó a Jorge Giménez por su cumpleaños subiendo una foto de ambos en su cuenta de X.

El facilitador: un ahijado político de la Presidenta

Jorge Andrés Giménez Ochoa es un joven empresario que incursionó en el mundo del fútbol en 2016 cuando, con 29 años de edad, compró acciones en el Club Deportivo Lara, junto a su tío Silvio Ochoa.

En el año 2020 quedó en evidencia su cercanía con Delcy Rodríguez, cuando resultó ser uno de los pasajeros del avión en el que ella viajó al aeropuerto de Barajas en Madrid, España, pese a la prohibición que tenía de entrar al territorio de la Unión Europea como resultado de las sanciones por parte de Bruselas. Aún así, se reunió con José Luis Ábalos, el entonces ministro de Transporte de Pedro Sánchez.

Lea también: 5 claves para entender el “Delcygate”



Además de integrar el círculo de confianza de Rodríguez, Giménez Ochoa ha sabido escalar posiciones dentro de los negocios con el Estado, especialmente con Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y el programa de alimentos de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), según detallan investigaciones de Armando.info y la ONG Transparencia Venezuela.

En 2021, la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) asignó una junta normalizadora para convocar a elecciones en la Federación Venezolana de Fútbol. Giménez Ochoa hizo llave con el exministro de Deporte y actual diputado a la Asamblea Nacional y vicepresidente de movilización del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Pedro Infante.

Entre denuncias y cuestionamientos, Giménez Ochoa ganó los comicios con solo 34 años de edad.

Fuentes consultadas para este reportaje explican que tras años de sequía financiera y aislamiento institucional bajo la antigua dirigencia, la llegada de Jorge Giménez a la FVF permitió que volvieran a fluir los recursos y las inversiones. El joven aplicó además un refrescamiento de la organización a través de un modelo más “gerencial”.

La modernización no solo incluyó un cambio de imagen, sede o el aumento de la nómina de trabajadores, sino que también aplicó los planes de la Conmebol y la FIFA y se ha rodeado de consultores internacionales.

Una coincidencia conveniente

La presentación del proyecto de una nueva infraestructura para impulsar el crecimiento del fútbol nacional resultó un momento idóneo para concretar la salida de Nahuel Gallo de la cárcel del Rodeo I y su retorno a la Argentina.

El Centro Nacional de Alto Rendimiento (CNAR), según ha dicho El Diario, se prevé que cuente con un domo de futsal de nivel internacional, un espacio de formación arbitral con tecnología de simulación avanzada y canchas de césped natural. El proyecto cuenta con el apoyo económico de la FIFA, que aportó 6 millones de dólares, y de Conmebol, con 3 millones adicionales. Será la AFA la que ofrezca asesoría técnica “con la tarea de integrar buenas prácticas y experiencia de proyectos similares en Argentina”.

Giménez Ochoa publicó en su Instagram sobre el centro y agradeció a Luciano Nakis, secretario de la AFA, y a Fernando Islas Casares, secretario de Protocolo, “por su presencia y disposición para intercambiar experiencias y buenas prácticas”.

El salto de los canales oficiales

Expertos en el periodismo deportivo explican que esta hazaña de la AFA viene a suavizar su imagen cuando la organización atraviesa muchos cuestionamientos por su manejo financiero.

Si bien las autoridades argentinas celebraron el retorno de Gallo y dijeron que nunca debió estar secuestrado, el jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, cuestionó los métodos con los que se logró.

“Los involucrados (dirigentes de la AFA) deberán explicar cuál es su relación con el chavismo para que las cosas se dieran como se dieron”, dijo en una entrevista.

Adorni reconoció que la relación con Venezuela no era “acorde a la diplomacia moderna”, pero igualmente resaltó el trabajo de los ministros y del canciller argentino Pablo Quirno en las tareas oficiales para lograr la libertad de Gallo y su regreso al país.

LIBERACIÓN DEL CIUDADANO ARGENTINO NAHUEL AGUSTÍN GALLO



La República Argentina confirma que el ciudadano argentino Nahuel Agustín Gallo, Cabo Primero de la Gendarmería Nacional, quien se encontraba en situación de desaparición forzada desde el 8 de diciembre de 2024, ha sido… — Pablo Quirno (@pabloquirno) March 1, 2026

La senadora y exministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, confesó que el Gobierno no estaba al tanto de las gestiones realizadas por la AFA. “No querían entregarlo a nuestro Gobierno, sino a través de algunos que son amigos. Buscaron a aquellos que son de alguna manera parte de esa ideología y se lo entregaron”, dijo en una entrevista con Radio Mitre.

Nahuel Gallo, sin embargo, no salió de Venezuela con libertad plena, sino con medidas cautelares, declaró a RunRun.es su suegra Yalitza García. La boleta de excarcelación señala que tiene una medida cautelar sustitutiva de libertad que le prohíbe “dar declaraciones a los medios de comunicación, así como de realizar cualquier tipo de comunicación pública en prensa, radio, televisión y cualquier medio electrónico”.

En las celdas venezolanas aún permanece el abogado Germán Darío Giuliani. Su caso es el recordatorio de que, en este juego de influencias, la libertad no depende necesariamente de la justicia, sino de quiénes están sentados en el palco de negociaciones.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.