Inicio

Germán Giuliani, el abogado argentino que sigue detenido en Venezuela

“Se olvidaron de un argentino”, señaló en X Vanesa Giuliani, hermana del abogado Germán Giuliani, detenido en mayo de 2025 en medio de la persecución política a propósito de las elecciones regionales y parlamentarias donde fueron apresadas decenas de personas por presunto intento de saboteo contra el proceso electoral.

El 23 de mayo de 2025, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, incluyó a Giuliani en una lista de detenidos en medio del contexto previo a las elecciones. Cabello vinculó al argentino con supuestas actividades ilícitas, afirmando que el abogado argentino “iba a buscar a un narcotraficante” en un velero en las costas venezolanas, donde fue detenido.

El caso de Giuliani cobró relevancia nuevamente tras la liberación de Nahuel Gallo, gendarme argentino detenido en diciembre de 2024 en Venezuela e imputado por presunta «actividad terrorista» en contra de Venezuela, según informó en ese momento el exfiscal general Tarek William Saab.

Tras el anuncio de liberación de Gallo, la hermana de Giuliani señaló vía X: “Se olvidaron de un argentino, lo que pasa que nadie lo nombra, mi hermano Germán Giuliani, lo dejaron allá, hace 9 meses que está secuestrado en Venezuela, necesitamos ayuda”.

El Foro Penal Venezolano publicó una imagen este lunes, 2 de marzo, pidiendo la liberación del abogado argentino. También hizo lo propio el dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, quien fue detenido en el mismo contexto que Giuliani en mayo de 2025 y liberado recientemente.

Durante el mes de enero fue difundido en redes sociales un video en donde Giuliani declaraba sentir temor por su vida, manifestando esperar ver de nuevo a su esposa y a sus tres hijos. “No soy un terrorista ni tampoco hablo de temas de política, ni nada que se le asemeje. Hago este video porque temo por mi vida, que no salga de esta. Soy de Argentina, me encuentro en Venezuela y a ningún ciudadano del mundo se merece que le pase lo que me está pasando a mí”, señalaba el abogado en su declaración.

En el video, Giuliani afirmó que cualquier persona que vaya a Argentina tendría derechos en su país, pero en Venezuela siente que no tiene “ningún derecho y que están haciendo lo que se les dé la gana conmigo”.

Posterior a difundirse ese video, Vanesa Giuliani denunció que su hermano “estuvo atado, colgado con las esposas toda una noche”. Además, denunció que fue víctima de torturas y otros tratos crueles. “Le pegaron con palos en la espalda para que firmara una declaración”, señaló en una entrevista televisiva durante enero. Hoy ella pide que no olviden a su hermano y lo liberen.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Gendarme argentino Nahuel Gallo fue liberado y viajó a Argentina 
Juan Pablo Guanipa, quien fue detenido en el mismo contexto que Giuliani en mayo de 2025, exigió la liberación del abogado
Redacción Runrun.es
TelegramWhatsAppFacebookX

“Se olvidaron de un argentino”, señaló en X Vanesa Giuliani, hermana del abogado Germán Giuliani, detenido en mayo de 2025 en medio de la persecución política a propósito de las elecciones regionales y parlamentarias donde fueron apresadas decenas de personas por presunto intento de saboteo contra el proceso electoral.

El 23 de mayo de 2025, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, incluyó a Giuliani en una lista de detenidos en medio del contexto previo a las elecciones. Cabello vinculó al argentino con supuestas actividades ilícitas, afirmando que el abogado argentino “iba a buscar a un narcotraficante” en un velero en las costas venezolanas, donde fue detenido.

El caso de Giuliani cobró relevancia nuevamente tras la liberación de Nahuel Gallo, gendarme argentino detenido en diciembre de 2024 en Venezuela e imputado por presunta «actividad terrorista» en contra de Venezuela, según informó en ese momento el exfiscal general Tarek William Saab.

Tras el anuncio de liberación de Gallo, la hermana de Giuliani señaló vía X: “Se olvidaron de un argentino, lo que pasa que nadie lo nombra, mi hermano Germán Giuliani, lo dejaron allá, hace 9 meses que está secuestrado en Venezuela, necesitamos ayuda”.

El Foro Penal Venezolano publicó una imagen este lunes, 2 de marzo, pidiendo la liberación del abogado argentino. También hizo lo propio el dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, quien fue detenido en el mismo contexto que Giuliani en mayo de 2025 y liberado recientemente.

Durante el mes de enero fue difundido en redes sociales un video en donde Giuliani declaraba sentir temor por su vida, manifestando esperar ver de nuevo a su esposa y a sus tres hijos. “No soy un terrorista ni tampoco hablo de temas de política, ni nada que se le asemeje. Hago este video porque temo por mi vida, que no salga de esta. Soy de Argentina, me encuentro en Venezuela y a ningún ciudadano del mundo se merece que le pase lo que me está pasando a mí”, señalaba el abogado en su declaración.

En el video, Giuliani afirmó que cualquier persona que vaya a Argentina tendría derechos en su país, pero en Venezuela siente que no tiene “ningún derecho y que están haciendo lo que se les dé la gana conmigo”.

Posterior a difundirse ese video, Vanesa Giuliani denunció que su hermano “estuvo atado, colgado con las esposas toda una noche”. Además, denunció que fue víctima de torturas y otros tratos crueles. “Le pegaron con palos en la espalda para que firmara una declaración”, señaló en una entrevista televisiva durante enero. Hoy ella pide que no olviden a su hermano y lo liberen.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Gendarme argentino Nahuel Gallo fue liberado y viajó a Argentina 
Todavia hay más
Inicio
Una base de datos de mujeres y personas no binarias con la que buscamos reolver el problema: la falta de diversidad de género en la vocería y fuentes autorizadas en los contenidos periodísticos.
Ir a mujeres referentes