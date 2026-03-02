Germán Giuliani, el abogado argentino que sigue detenido en Venezuela

“Se olvidaron de un argentino”, señaló en X Vanesa Giuliani, hermana del abogado Germán Giuliani, detenido en mayo de 2025 en medio de la persecución política a propósito de las elecciones regionales y parlamentarias donde fueron apresadas decenas de personas por presunto intento de saboteo contra el proceso electoral.

El 23 de mayo de 2025, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, incluyó a Giuliani en una lista de detenidos en medio del contexto previo a las elecciones. Cabello vinculó al argentino con supuestas actividades ilícitas, afirmando que el abogado argentino “iba a buscar a un narcotraficante” en un velero en las costas venezolanas, donde fue detenido.

El caso de Giuliani cobró relevancia nuevamente tras la liberación de Nahuel Gallo, gendarme argentino detenido en diciembre de 2024 en Venezuela e imputado por presunta «actividad terrorista» en contra de Venezuela, según informó en ese momento el exfiscal general Tarek William Saab.

Tras el anuncio de liberación de Gallo, la hermana de Giuliani señaló vía X: “Se olvidaron de un argentino, lo que pasa que nadie lo nombra, mi hermano Germán Giuliani, lo dejaron allá, hace 9 meses que está secuestrado en Venezuela, necesitamos ayuda”.

El Foro Penal Venezolano publicó una imagen este lunes, 2 de marzo, pidiendo la liberación del abogado argentino. También hizo lo propio el dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, quien fue detenido en el mismo contexto que Giuliani en mayo de 2025 y liberado recientemente.

se olvidaron a un argentino , lo que pasa que nadie lo nombra , mi hermano Germán Giuliani, lo dejaron allá hace 9 meses que está secuestrado en Venezuela, necesitamos ayuda!! — Vanesa Giuliani (@Lucia65247437) March 2, 2026

El abogado argentino 𝗚𝗲𝗿𝗺á𝗻 𝗗𝗮𝗿í𝗼 𝗚𝗶𝘂𝗹𝗶𝗮𝗻𝗶,especialista en derecho penal laboral, fue detenido arbitrariamente el 22 de mayo de 2025 en Venezuela por fuerzas de seguridad del Estado.#LiberenAGiuliani#liberenatodoslospresospolíticos https://t.co/kdlLST8g82 pic.twitter.com/dY8kHEDKM7 — Foro Penal (@ForoPenal) March 2, 2026

Durante el mes de enero fue difundido en redes sociales un video en donde Giuliani declaraba sentir temor por su vida, manifestando esperar ver de nuevo a su esposa y a sus tres hijos. “No soy un terrorista ni tampoco hablo de temas de política, ni nada que se le asemeje. Hago este video porque temo por mi vida, que no salga de esta. Soy de Argentina, me encuentro en Venezuela y a ningún ciudadano del mundo se merece que le pase lo que me está pasando a mí”, señalaba el abogado en su declaración.

En el video, Giuliani afirmó que cualquier persona que vaya a Argentina tendría derechos en su país, pero en Venezuela siente que no tiene “ningún derecho y que están haciendo lo que se les dé la gana conmigo”.

Posterior a difundirse ese video, Vanesa Giuliani denunció que su hermano “estuvo atado, colgado con las esposas toda una noche”. Además, denunció que fue víctima de torturas y otros tratos crueles. “Le pegaron con palos en la espalda para que firmara una declaración”, señaló en una entrevista televisiva durante enero. Hoy ella pide que no olviden a su hermano y lo liberen.

Por favor no te rindas, no estás solo: el clamor de familia de argentino secuestrado en Yare II por el narocrégimen



Estuvo colgado con esposas y le pegaron con palos para obligarlo a firmar un documento: Vanesa Giuliani, hermana del argentino Germán Giuliani, secuestrado por… pic.twitter.com/WJqUmSXEtb — Jessica Vallenilla (@la_katuar) January 22, 2026

Se trata de Germán Dario Giuliani, un abogado que desde hace una semana está en una cárcel chavista. Le hizo un video a su familia y aseguró: "No soy terrorista. Ningún ciudadano del mundo se merece lo que me está pasando a mí" pic.twitter.com/q5bfiIUGJD — TN – Todo Noticias (@todonoticias) January 24, 2026

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.