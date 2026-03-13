VEsinFiltro exige el cese inmediato de la censura en internet: hay 65 medios bloqueados

En el marco del Día Mundial contra la Censura en Internet, la organización VE sin Filtro, junto a más de treinta organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación, acudieron este viernes, 13 de marzo, a la sede de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) para exigir el levantamiento definitivo de los bloqueos que afectan el ecosistema digital venezolano.

A través de una comunicación formal dirigida al Director General, Enrique Quintana Sifontes, la coalición de organizaciones señaló que los bloqueos administrativos y discrecionales se han acumulado por más de quince años, afectando a 206 dominios, 65 medios de comunicación y 30 sitios de herramientas de evasión de censura (VPN). También a plataformas como la red social X y herramientas de comunicación como Signal.

Marco Ruiz, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), acudió a Conatel para denunciar una política deliberada de restricción al acceso a la información en Venezuela.

#Ahora || Marco Ruiz, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), acudió a Conatel para denunciar una política deliberada de restricción al acceso a la información en Venezuela.



En una acción conjunta con la organización @vesinfiltro, el… pic.twitter.com/KVJUYB9XU8 — Efecto Cocuyo (@EfectoCocuyo) March 13, 2026

Por su parte, Oscar Murillo, coordinador general de Provea, advirtió que “las restricciones a la libertad de expresión tienen un impacto devastador en la vida y los derechos de los ciudadanos”.

#13marzo



Provea acompaña a medios y otras organizaciones de la sociedad civil venezolana porque las violaciones a la libertad de expresión tienen un efecto sobre la vida de las personas y las libertades democráticas.@oscarfmurillo explica cómo se da esta relación y exige una… pic.twitter.com/qPqiOnbPZC — PROVEA (@_Provea) March 13, 2026

Luis Serrano, coordinador general de Redes Ayuda, pide ante Conatel que se levanten los bloqueos a todos los portales informativos y redes sociales como X. “Hemos tenido portales donde se hacen reclamos hacia el salario digno y ese portal se bloquea”, denunció.

#13Mar Luis Serrano, coordinador general de Redes Ayuda, pide ante Conatel que se levanten los bloqueos a todos los portales informativos y redes sociales como X.



"Hemos tenido portales donde se hacen reclamos hacia el salario digno y ese portal se bloquea", denunció pic.twitter.com/HHKwaRUb2M — Runrunes (@RunRunesWeb) March 13, 2026

Una deuda con la democracia y los DD.HH.

En el documento entregado a CONATEL, las organizaciones enfatizan que el acceso a un internet libre es una obligación del Estado y una condición indispensable para la gobernabilidad y el respeto a los derechos humanos. “El levantamiento de estos bloqueos es una medida necesaria para cualquier esfuerzo de reconciliación democrática creíble y una obligación en materia de derechos humanos”.

La solicitud principal presentada a la institución estatal es clara: CONATEL puede, de oficio y sin necesidad de cambios legales, ordenar a todos los proveedores de internet de Venezuela el cese inmediato y general de los bloqueos. Esto permitiría una “limpieza” de medidas restrictivas, incluyendo aquellas que persisten de órdenes ya rescindidas o que afectan a sitios web extintos.

Los planteamientos al Estado y a CONATEL son precisos para la promoción de un ecosistema de medios libre y plural y el acceso a internet universal y sin restricciones al ejercicio de los derechos: que el ente ordene el cese los bloqueos arbitrarios e ilegales de sitios web informativos y plataformas digitales, que se publique información sobre cualquier restricción de acceso, incluyendo fundamento jurídico, alcance y mecanismos de revisión, se quite responsabilidades a CONATEL de control de contenidos y bloqueo de páginas web y se garantice la neutralidad de la red y el acceso abierto a la información.

Transparencia bajo la lupa

Además del exhorto, VE sin Filtro entregó a CONATEL una solicitud formal de información pública amparada en los artículos 51, 141 y 143 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En dicho documento se exige que la institución aclare:

Los criterios y bases legales utilizados para ordenar el filtrado de contenidos.

La lista detallada de dominios, URL y servicios bloqueados actualmente.

Los procedimientos técnicos empleados para identificar qué aplicaciones o páginas limitar.

“Llevamos casi 10 años entregando versiones de esta solicitud sin una respuesta efectiva”, recordó Andrés Azpurua, director de Ve sin Filtro, quien apuntó que los bloqueos deben ser medidas de última instancia, proporcionales, necesarios y siempre ordenados por un juez competente, condiciones que hoy no se cumplen en la mayoría de los casos registrados.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

