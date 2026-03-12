Machado desde Chile: “No nos vamos a conformar con un poquito de libertad ficticia”

Desde Chile, la líder opositora María Corina Machado, destacó los avances en el camino hacia la transición en Venezuela al tiempo que destacó que aún persisten retos “enormes”, al referirse a que al menos 505 personas siguen siendo presas políticas en el país, “muchas veces torturados, desaparecidos e incomunicados”.

Acompañada de su equipo de comunicación y de sus asesores más cercanos, Machado insistió en que “solamente habrá paz en Venezuela con libertad, y solo habrá libertad con democracia“, lo que para ella implica permitir “que todos los venezolanos, de manera libre y sin restricciones, podamos encontrarnos en ese clamor de ejercer nuestro derecho a decidir nuestro futuro”.

“Para muchos demócratas en el mundo el cambio de banda es previsible. A mí se me salían las lágrimas de admiración, de envidia, es algo por la que miles de demócratas en Venezuela hemos dado hasta la vida”, expresó Machado, en referencia a poder haber presenciado la transmisión del poder de ese país a José Antonio Kast.

Indicó que Kast le ratificó su apoyo al proceso de transición democrática en Venezuela, agradeció ese gesto e insistió en la importancia de rescatar la democracia en el país.

“Yo escucho analistas que excluyen una variable: la gente. Para ellos, la gente no importa, y la gente es el todo. No estaríamos aquí si no fuera por la gente, los venezolanos, por el amor a nuestra tierra, hijos y libertad (…) Nosotros hemos puesto el valor de la libertad incluso por encima del valor de la vida, por eso la gente importa y no nos vamos a dejar. No es un poquitico de una libertad ficticia, es full democracia, full libertad y full justicia, nada menos de eso, no nos vamos a conformar”.

La dirigente de Vente Venezuela recalcó que el gobierno de Donald Trump es un aliado “fundamental” en el rescate de la democracia en Venezuela y se refirió a los hechos del 3 de enero como una muestra de la “justicia internacional” ante una “estructura criminal”.

Insistió en que los venezolanos aspiran la legitimación de todos los poderes públicos a través de elecciones: “Mi regreso a Venezuela está basado en eso, en continuar una lucha que ha sido cívica, organizada. Nos han provocado, atacado, perseguido, encarcelaron a nuestros compañeros y mataron a otros (…) Caos son ellos, nosotros somos la garantía de avanzar de manera cívica, ordenada, pacífica y firme. Porque no confundan civismo con debilidad”.

“Delcy Rodríguez es responsable directa de violaciones a DD.HH”.

Machado recalcó que los venezolanos no podrán retornar a su país mientras “los criminales que los hicieron huir sigan en el poder, y siguen en el poder”. Aprovechó ese punto para recordar que el secretario de Estado, Marco Rubio, planteó una estrategia en tres fases “que están avanzando” y que son “simultáneas, no sucesivas”.

Sobre la presidenta encargada con el aval de Estados Unidos, Delcy Rodríguez, comentó que “es parte medular y fundamental de la estructura criminal de Nicolás Maduro” y la responsabilizó de varias irregularidades.

“Ha sido el vínculo con Hezbolá. Como vicepresidenta, la cabeza que dirigía toda la estructura de represión y tortura civil. Es responsable directa”, aseguró.

Añadió que en esta primera fase del plan de Estados Unidos, el gobierno de Trump le ha dado “instrucciones para que desmonte la estructura represiva que ellos armaron” y que eso está en proceso.

Más frases de Machado

“Cuando salimos del Congreso y descendí vi a una niñita venezolana, llorando, me acerqué y la besé. Y me dijo: ‘María Corina, llévame contigo de vuelta a Venezuela’. Y yo le dije que se lo prometía, que hacía lo que estoy haciendo para que pudiera volver. Casi 700 000 venezolanos viven en este país, son personas de bien (…) tuvieron que salir para salvar su vida, pero quieren volver”.

“Venezuela será libre y los venezolanos que han sido forzados a dejar su tierra regresarán a su país”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.