CNP rechazó señalamientos de Jorge Rodríguez contra Luis Olavarrieta desde la AN

El Colegio Nacional de Periodistas (CNP), seccional Caracas, rechazó este martes 10 de marzo los señalamientos hechos por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, contra el periodista y animador Luis Olavarrieta, luego de una entrevista exclusiva que le concediera la semana pasada.

“Desde el CNP rechazamos los señalamientos emitidos en la AN contra el comunicador Luis Olavarrieta. El debate de ideas no debe derivar en descalificaciones que vulneren la integridad de los comunicadores y el libre ejercicio. La estigmatización de los periodistas desde los espacios de poder vulnera el derecho a la información y el respeto al ejercicio profesional”, escribió el CNP en su cuenta de X.

Olavarrieta sentenció en un medio televisivo de señal abierta que sintió miedo durante la entrevista por “los tiempos que hemos vivido en el pasado”, pero que celebraba el hecho de que el periodismo independiente pudiese acceder a las fuentes oficiales.

Rodríguez afirmó este lunes 9 de marzo durante la primera discusión de la Ley de Minas en el Parlamento que Olavarrieta le mostró las preguntas antes de la entrevista, para ver sin ninguna palabra le produce molestia.

“Como por ejemplo el término transición, yo le dije usted en la antesala de mi despacho que preguntara lo que le diera la gana, que para eso era periodista, como dijo un prócer de la cuarta República, el miedo es libre”, dijo el presidente de la AN controlada por al chavismo.

Ante una pregunta de Olavarrieta, Rodríguez dijo que el ejercicio del periodismo en Venezuela estaba garantizado, sin mencionar que antes de la incursión militar estadounidense del 3 de enero de este año más de veinte periodistas permanecían presos y que según ONG como Espacio Público y el Instituto, Prensa y Sociedad (Ipys) más de 400 medios de comunicación han sido cerrados en casi tres décadas de chavismo, aunado a páginas de internet bloqueadas, censura, autocensura y comunicadores sociales que han debido exiliarse o resguardarse por temor a ser atacados o encarcelados.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.