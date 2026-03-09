Aprobada en primera discusión Ley Orgánica de Minas

Este lunes, 9 de marzo, se aprobó en primera discusión el Proyecto de Ley Orgánica de Minas de acuerdo con lo previsto en el artículo 104 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional (AN).

Según la exposición de motivos, la nueva ley introducirá cambios estructurales en la administración, fiscalización y protección minera en beneficio de las comunidades y el medio ambiente.

El documento señaló la creación del Fondo Social Minero como un servicio desconcentrado que formará parte de la estructura orgánica del Ministerio con competencia en materia de minas. También el repositorio oficial de información geológica, geofísica, geoquímica, geotécnica, geomática, minera y de índole geocientífico de Venezuela, en formato digital y analógico, se crea el Banco Nacional del Dato Geocientifico-minero, como un servicio desconcentrado.

Además, se creará la la Superintendencia Nacional de la Actividad Minera (Sunamin), como un ente de supervisión, control, inspección y fiscalización de la actividad minera.

La nueva Ley de minas propone “abordar el régimen fiscal y de regalías ajustados a la productividad de los yacimientos (especialmente para pozos maduros o marginales), buscando incentivar la inversión en áreas de baja rentabilidad actual, mediante la simplificación del tema tributario para los inversionistas, que se traduzca y proyecte en beneficio para el pueblo”.

Igualmente, la ley busca “aumentar las garantías jurídicas para la inversión en el sector de minas, incorporando la posibilidad de acudir a mecanismos de mediación y arbitraje independientes para la resolución de controversias”.

La exposición de motivos señaló que la normativa consta de 126 artículos divididos en 19 capítulos, tres disposiciones transitorias, dos disposiciones derogatorias y una disposición final.

El debate inició sin que los diputados conocieran con exactitud el contenido de la nueva normativa que reemplazaría a la Ley de Minas (1999), aprobada por Hugo Chávez y la Ley Orgánica de Reserva de Oro de 2015.

La Ley de Minas tendrá que pasar por un proceso de consultas con diversos sectores del país para luego ser sometida a un segundo y último debate en el Parlamento.

A favor y en contra

El diputado de oposición por el partido Fuerza Vecinal (FV), Félix Freites, señaló que la aprobación de la Ley de Minas debe traducirse en un “aumento de salario y un aumento de pensiones para todos los venezolanos”.

“Aprobamos esta ley, Que se discuta y le deseamos buen augurio”, expresó el diputado de Avanzada Progresista (AP) Ricardo Ríos.

El diputado Luis Florido cuestionó que no es viable enviar una ley una hora antes del debate para ser estudiada, analizada y aprobada.

Con aprobación de EE.UU.

El pasado viernes, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una licencia que autoriza determinadas actividades relacionadas con la explotación y comercialización de oro venezolano por parte de empresas estadounidenses, un sector que hasta ahora estaba sujeto a sanciones.

Según expone la licencia general 51, se les permite a las empresas estadounidenses comprar, transportar y revender oro de origen venezolano, incluso en operaciones que involucren al gobierno venezolano o a la Compañía General de Minería de Venezuela (Minerven).

La autorización también abarca servicios logísticos, seguros y transporte vinculados al comercio de ese metal.

La emisión de esta licencia se dio días después de la reunión en Caracas entre la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el secretario de Interior de Estados Unidos, Doug Burgum.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

