Excarcelaron a hermanos agricultores de la tercer edad detenidos en Mérida en enero

La ONG Foro Penal informó la excarcelación de los hermanos Pablo Enrique y Edubin Montilva Ramírez, agricultores de la tercera edad detenidos el 5 de enero de 2026 en la parroquia Río Negro, en el municipio Guaraque, estado Mérida.

A través de su cuenta en X, el Foro Penal señaló que ambos fueron detenidos por celebrar la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores el pasado 3 de enero.

Ambos agricultores fueron liberados con medidas sustitutivas de libertad. Los acusaron de incitación al odio, traición a la patria y posesión ilícita de armas

#9Mz Desde el @foropenal capítulo Mérida confirmamos la excarcelación de los ahora expresos políticos, PABLO ENRIQUE MONTILVA RAMÍREZ y EDUBÍN MONTILVA RAMÍREZ, agricultores de los pueblos del sur del estado Mérida, Venezuela, quienes fueron detenidos el 5 de enero de 2026 por… pic.twitter.com/3l2UsG1fn4 — Foro Penal (@ForoPenal) March 10, 2026

Organizaciones de derechos humanos y periodistas difundieron su caso bajo la consigna “Libertad para Edubin y Pablo”, denunciando que su detención había sido arbitraria y solicitando su liberación inmediata.



